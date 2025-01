Es crema la vella gespa artificial del camp de futbol de Cervera

Treballem amb 6 dotacions #bomberscat a Cervera on, de les 20.32 hores, crema gespa artificial (de cautxú sintètic) al camp de futbol municipal. El vent NO projecta al fum cap a la població. pic.twitter.com/rh3ouwzXOc

Fins a vuit dotacions dels Bombers de la Generalitat es van activar aquest dijous per un incendi al costat de les instal·lacions esportives de l’skate park i les pistes de pàdel que es troben al costat de la piscina coberta de Cervera, a l’avinguda de l’Esport. L’avís es va rebre a les 20.32 hores per un foc que va cremar un rotllo de gespa artificial de cautxú sintètic. Gràcies a l’ús de maquinària pesant, els efectius van aconseguir aturar la progressió del foc. Els Bombers van donar per extingit l'incendi a les 00.48 hores.

Es tracta de la gespa que es va retirar del camp municipal de futbol de Cervera i que es volia reutilitzar i instal·lar en un nou emplaçament a la pista d’atletisme. La renovació de la gespa artificial es va fer l’estiu del 2023. Es va instal·lar el 2007 i es va haver de renovar pel pas dels anys i per l’ús intensiu de l’equipament, que la va deixar en molt mal estat.