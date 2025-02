Música i espectacles a la festa major del Santíssim Misteri

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Cervera celebra aquests dies la festa major d’hivern. Ahir va tenir lloc la solemne missa en honor al Santíssim Misteri i posteriorment hi va haver l’espectacle infanti Reboombori de la companyia Roger Canals a la plaça Universitat. A la tarda hi va haver concert i ball amb l’orquestra Swing Latino. Avui a la tarda es presentarà la revista número 28 de Canemas a l’Auditori Municipal. Dissabte actuarà Mercè Comes dins del cicle d’arts escèniques de petit fomat A Prop.