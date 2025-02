Cervera diu que la Càtedra Emili Pujol volia canvis de personal

Publicat per C.M. Verificat per Creat: Actualitzat:

La Paeria de Cervera va publicar ahir un comunicat lamentant de nou que l’Associació d’Amics de la Música, entitat organitzadora de la Càtedra Emili Pujol de Cervera, hagi decidit cancel·lar l’edició d’aquest any. El consistori va reafirmar que estan disposats a oferir més suport econòmic, personal i logístic per tirar endavant l’edició d’aquest any perquè “és una de les seues prioritats com a ciutat”.

Tot i això, l’alcalde, Jan Pomés, va explicar que el que no podien acceptar és que des de l’organització del certamen els exigissin que canviessin de lloc de treball alguns treballadors públics. “No és legal, no podem fer canvis de personal ni de funcionaris i no podem acceptar aquestes ingerències externes d’una entitat cap a l’administració”, va afirmar l’edil.

La Càtedra Emili Pujol va anunciar aquest dimecres la cancel·lació del festival per motius burocràtics i per qüestions de desconfiança amb la Paeria que no els permetien organitzar un esdeveniment d’aquesta envergadura.

Ahir van impulsar una recollida de firmes a través de la plataforma Change.org perquè els ciutadans poguessin mostrar el seu suport per a la continuïtat del projecte. En menys de tres hores van aconseguir recollir més de 120 firmes. Pomés va criticar que les mateixes persones que han cancel·lat l’acte impulsin aquesta recollida de firmes: “No acabo d’entendre quin és el seu objectiu (...) El que estan fent és una instrumentalització política de la Càtedra i al final qui hi surt perjudicada és tota la població de Cervera.”

Si no es reverteix la situació, la capital de la Segarra es quedarà aquest estiu sense un dels certàmens de música clàssica més rellevants de Ponent i del país després de 43 anys. La Càtedra incloïa el Curs Internacional de Música més antic de l’Estat espanyol, la Fira de Lutiers més important del sud d’Europa i el Festival Internacional de Música, amb artistes de renom.