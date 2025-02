La Paeria de Cervera preveu invertir més de 900.000 euros en el Sindicat

Publicat per C. MARSIÑACH Verificat per Creat: Actualitzat:

La Paeria de Cervera preveu invertir aquest any més de 900.000 euros en l’adequació de l’edifici del Sindicat per poder traslladar la biblioteca comarcal a aquestes dependències. L’alcalde, Jan Pomés, va detallar que es destinarà una partida de 570.000 euros del Pla Únic d’Obres de la Generalitat (PUOSC) i 190.000 per part de la Paeria. També està previst assignar uns altres 150.000 euros, 100.000 finançats pel departament de Cultura, per a la rehabilitació de les escales i per resoldre les filtracions. És una de les principals inversions previstes per a aquest exercici del 2025.

La Paeria va aprovar ahir un pressupost de 15,6 milions d’euros per a enguany, amb un augment del 18,14% respecte a l’exercici anterior, amb els vots a favor de l’equip de govern format per PSC i Junts. Van votar-hi en contra els tres regidors de Solucions i Futur (SiF) i els dos d’ERC. El regidor d’Hisenda, Ramon Augé, va destacar que hi ha un increment important dels pressupostos a causa de les subvencions previstes i perquè s’ha inclòs com a despesa la nova contractació del servei de neteja viària que ascendeix a uns 200.000 euros.

L’alcalde va detallar que el capítol d’inversions ascendeix a 3,7 milions d’euros i preveuen que 2,2 milions siguin subvencionats. El consistori ja té atorgada una ajuda de 462.864 euros de l’Estat per a la restauració d’un tram de les muralles i 760.487 euros del PUOSC. Altres inversions previstes són l’adequació de la sala d’exposicions temporals del Museu de Cervera, la reforma del cementiri municipal, així com diferents treballs de reurbanització al carrer Granyena i Sant Antolí, la urbanització de l’avinguda de la Pau i la millora de diversos trams i voreres de les vies públiques.

També es van aprovar els comptes dels organismes autònoms del Conservatori Municipal de Música per 1,2 milions d’euros i 15.000 euros per al Patronat de les Completes. Des de SiF, Joan Prat va criticar que l’aprovació dels pressupostos s’hagi retardat dos mesos tot i haver contractat una empresa externa. Assumpció Creus, del mateix partit, va dir que en els comptes hi havia “errors greus i falta de documentació”.

Per la seua part, Mercè Carulla, d’ERC, va retreure a l’equip de govern que “unfli el pressupost amb subvencions que encara no té atorgades”.

ERC reclama a la Paeria que eviti perdre la Càtedra Emili Pujol

n El grup municipal d’Esquerra va instar la Paeria a “lluitar” perquè la Càtedra Emili Pujol de Cervera no es perdi. Reclama a l’equip de govern que “renegociï el seu suport al Festival amb l’entitat organitzadora, els Amics de la Música de Cervera”. Sol·licita recuperar la partida que subvencionava el certamen, que “ha desaparegut” dels pressupostos del 2025.“No podem deixar que la Paeria es resigni a donar per perduda l’edició d’aquest any sense lluitar per mantenir-la, i es posi en risc la continuïtat d’aquest festival amb una trajectòria de més de 40 anys”, diu. L’organització va anunciar que se suspenia per traves burocràtiques i desconfiances amb la Paeria. Des del consistori van dir que no podien acceptar que se’ls exigís que reassignessin l’administrativa del Conservatori a un altre departament. Jan Pomés va reafirmar ahir en el ple el suport de la Paeria si volgués tirar endavant la Càtedra.