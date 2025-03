Polèmica a Cervera per quedar-se sense festa de Carnaval al 'desaparèixer' els treballadors de seguretat

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Cervera es va quedar sense l’esperada festa de Carnaval al pavelló municipal aquest dissabte a la nit a causa de l’absència dels treballadors de seguretat que havien estat contractats per l’ajuntament. Tot just un quart d’hora abans de la mitjanit, els quatre empleats, un de seguretat i tres de control d’accés, van abandonar inesperadament el recinte festiu.

Des del consistori de Cervera es van realitzar infructuosos intents per localitzar els treballadors de seguretat fins l’una de la matinada, mentre un centenar de persones esperaven expectants a la porta del pavelló. Davant de la impossibilitat de donar amb el parador dels empleats i sense marge per contractar una altra empresa que pogués cobrir el servei, les autoritats municipals es van veure obligades a prendre la dràstica decisió d’anul·lar la celebració.

A primera hora del matí de diumenge, l’alcalde de Cervera, Jan Pomés, va expressar a través de les xarxes socials la seua profunda tristesa i malestar per "la falta de professionalitat de l’empresa Wakeful Seguridad per absentar-se del seu lloc de treball i no prestar el servei contractat". L’edil va aclarir que, davant de l’absència del personal de seguretat, els Mossos d’Esquadra, la policia autonòmica catalana, no van atorgar el permís necessari per dur a terme la celebració.

L’Ajuntament de Cervera reclamarà danys i perjudicis a l’empresa de seguretat

Des del consistori cerverí han assegurat que emprendran accions legals contra la companyia de seguretat, reclamant per via judicial els danys i perjudicis ocasionats per la seua incompareixença. Segons va relatar el mateix alcalde Pomés, un responsable de Wakeful Seguridad li va comunicar que els seus treballadors havien decidit marxar del lloc degut a l’inici de la pluja, una justificació que ha estat considerada inacceptable per part de les autoritats municipals.