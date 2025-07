Nou èxit de l’Escola de Dansa Montse Esteve en el Concurs a Burgos

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Un any més, l’Escola de Dansa Montse Esteve de Guissona va aconseguir uns excel·lents resultats en la participació del cap de setmana passat en el Certamen Nacional de Dansa a Burgos. L’escola hi va participar amb 5 dels seus grups i van aconseguir 5 guardons a les diferents disciplines i categories. El concurs, que aquest any va arribar a la 12a edició, es va celebrar a l’Auditorio Forum Evolución de la capital burgalesa. Hi van participar més de 120 escoles de dansa de tot l’estat espanyol, amb més de 3.500 ballarins.

El grup de primer d’ESO, en dansa contemporània-jazz de la categoria júnior, va aconseguir el Premi Bronze; el grup de segon d’ESO, en dansa contemporània-jazz de la categoria júnior, va obtenir el Premi Plata; el grup de quart d’ESO de dansa urbana de la categoria Youth va aconseguir el Premi Or; el grup de Batxillerat de dansa urbana de la categoria absoluta es va emportar el Premi Plata i Clara Baltà va ser distingida com a Ballarina Revelació a la categoria absoluta de dansa urbana. Les alumnes van poder difrutar d’un cap de setmana ple de dansa i convivència.

Com cada any, el pròxim 25 d’abril l’escola participarà en el Dia Internacional de Dansa que se celebrarà a la plaça Sant Joan de Lleida.