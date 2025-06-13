‘La ciència darrere el color vermell dels tomàquets’
Laia Duran i Aracely Ioana de l’INS Guissona aconsegueixen el tercer premi del concurs estatal de química Reacciona. Hi havien participat 200 estudis
Laia Duran Codina i Aracely Ioana Ivanciuc, dos alumnes de 4t d’ESO de l’Institut Guissona, van obtenir el tercer premi en la 14 edició del concurs estatal de química Reacciona, celebrat el 15 de maig passat al Museu de les Ciències de València. Més de 200 projectes de centres educatius de tot Espanya van participar en el certamen, però el de l’Institut de Guissona va ser l’únic de Catalunya que va quedar entre els deu finalistes. “No esperàvem arribar tan lluny”, reconeix la Laia, però sens dubte el premi ha compensat les hores de treball que hi havia darrere.
El seu projecte, titulat Espectrofotometria: La ciència darrere el color vermell dels tomàquets consistia a demostrar que “la llum blanca reflecteix radiacions electromagnètiques”, explica Aracely. De fet, l’espectrofotometria estudia com la matèria interactua amb la llum, com la llum és absorbida per la matèria. En el seu experiment van extreure el licopè de la tomata i van demostrar que és el responsable que aquesta hortalissa sigui de color roig. “El licopè és un compost bioactiu, cada fruita i verdura conté el seu, i el licopè és el de la tomata”, exposa Laia. Per portar a terme l’experiment van construir un espectrofotòmetre amb la impressora 3D. “A l’institut ja en teníem un i això ens va permetre comparar els resultats”, afirma l’Aracely.
La idea que participessin en aquest concurs va ser de la seua professora de Física i Química, Mariona Vendrell Pacheco, que imparteix l’assignatura de Tallers Experimentals a 4t d’ESO. Al centre treballen el Disseny Universal de l’Aprenentatge (DUA), que consisteix a facilitar a l’alumnat diferents activitats per atendre la diversitat. “Normalment, està destinat a alumnes amb dificultats, però també enfocat als que tenen interès o inquietuds més enllà de la matèria”, explica la Mariona, que assegura que per a elles participar en aquest concurs ha estat molt motivador i enriquidor.
Després d’enviar un primer vídeo divulgatiu sobre el seu projecte van passar a la semifinal i van participar en el congrés que es va celebrar a València, on van exposar el seu experiment davant d’un tribunal, professors i alumnes. “Ho havien treballat molt durant tot el curs, n’estic molt orgullosa”, conclou la Mariona.