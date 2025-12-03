Detingut dos cops en 9 dies a Guissona per tràfic de cocaïna
Ja va ser arrestat al juny a Cervera
Els Mossos d’Esquadra van detenir divendres passat a Guissona dos homes de 36 i 37 anys acusats de tràfic de drogues. Es dóna la circumstància que el de 36 ja va ser arrestat nou dies abans a la localitat pel mateix delicte i al juny també ho havia estat a Cervera.
L’última detenció va tenir lloc a les 21.00 hores quan una patrulla va detectar un vehicle al passeig de la Fonteta amb dos individus a l’interior que, al detectar la presència policial, va fugir a molta velocitat. Es va iniciar una persecució i els agents van veure com des del cotxe tiraven una bossa en un descampat.
Finalment, amb l’ajuda dels vigilants municipals i una altra patrulla van ser interceptats. Portaven 250 euros en bitllets fraccionats. Van recuperar la bossa que van tirar, que contenia 26,23 grams de cocaïna i una dosi de marihuana.