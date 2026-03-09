La música clàssica catalana tornarà a ressonar per Cervera amb una nova edició del Festival de Pasqua
Aquesta edició se celebrarà del 26 de març al 4 d'abril i inclou catorze concerts, conferències, una taula rodona i una exposició articulades a diverses commemoracions rellevants
El 16è Festival de Pasqua de Cervera començarà el 26 de maç i oferirà concerts fins al 4 d'abril. És organitzat per la Paeria de Cervera i amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. És l'únic festival que es dedica únicament a la música clàssica catalana i reafirma el seu compromís amb la recuperació, difusió i projecció del patrimoni musical.
El programa inclou 14 concerts de música simfònica, coral, de cambra, antiga i contemporània. Els intèrprets seran variats i de primer nivell, des d'orquestres a solistes i duets. També estan programades deu produccions musicals diferents, una xerrada, una conferència, una taula rodona i una exposició.
L'edició aprofitarà per commemorar dates rellevants com el 150è aniversari del naixement de Pau Casals, el 275è aniversari de la mort de Domènec Tarradellas i el centenari de l'organista Montserrat Torrent, entre altres.
Els espais destinats a les actuacions del Festival seran les esglésies de Santa Maria, de Sant Agustí i de Sant Joan, a més de l'Auditori, la Sala de Quadres de la Paeria i el Gran Teatre de la Passió.