La música clàssica catalana tornarà a ressonar per Cervera amb una nova edició del Festival de Pasqua

Aquesta edició se celebrarà del 26 de març al 4 d'abril i inclou catorze concerts, conferències, una taula rodona i una exposició articulades a diverses commemoracions rellevants

El concert de la Cobla Sant Jordi que va clausurar el Festival de Pasqua de Cervera en una edició passada - C.MARSIÑACH

El 16è Festival de Pasqua de Cervera començarà el 26 de maç i oferirà concerts fins al 4 d'abril. És organitzat per la Paeria de Cervera i amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. És l'únic festival que es dedica únicament a la música clàssica catalana i reafirma el seu compromís amb la recuperació, difusió i projecció del patrimoni musical. 

El programa inclou 14 concerts de música simfònica, coral, de cambra, antiga i contemporània. Els intèrprets seran variats i de primer nivell, des d'orquestres a solistes i duets. També estan programades deu produccions musicals diferents, una xerrada, una conferència, una taula rodona i una exposició.

L'edició aprofitarà per commemorar dates rellevants com el 150è aniversari del naixement de Pau Casals, el 275è aniversari de la mort de Domènec Tarradellas i el centenari de l'organista Montserrat Torrent, entre altres.

Els espais destinats a les actuacions del Festival seran les esglésies de Santa Maria, de Sant Agustí i de Sant Joan, a més de l'Auditori, la Sala de Quadres de la Paeria i el Gran Teatre de la Passió.

Jordi Armengol, director artístic del Festival de Pasqua de Cervera; Jan Pomés, paer en cap de Cervera; Ramon Augé, regidor de Cultura, i Montserrat Parra, directora del serveis territorials de Cultura, durant la presentació de la 16a edició.Cedida pel Festival de Pasqua de Cervera / ACN

