Ajornen una setmana el desnonament d'una família a Torrefarrera

El jutjat va ajornar ahir fins a l’1 de febrer el desnonament d’una família de Torrefarrera després de l’embargament de casa seua, situada en la rambla Sant Jordi, número 27, per deutes, segons van explicar fonts municipals. Responsables judicials i dotacions dels Mossos es van desplaçar fins a la localitat per fer efectiu el desallotjament. També van acudir membres de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH), que van explicar que es va optar per demorar el desnonament després que la família amenacés de fer explotar una bombona de butà dins de l’immoble “per desesperació”. Fonts del consistori van indicar que les treballadores socials del consell del Segrià han intentat mediar per donar una solució a la família. De fet, es va instar el jutjat perquè se’ls concedís un lloguer social, una cosa que el jutge va denegar al·legant que abans calia abonar impagaments. També se’ls va oferir un pis de lloguer social a Alcarràs, una proposta que també es va rebutjar, a més de l’allotjament entre un i dos mesos en un hotel de Torrefarrera mentre se’ls trobava un pis del lloguer, oferta que tampoc van acceptar. La família vol mantenir-se en el seu habitatge pagant un lloguer social, encara que aquesta petició haurà de ser acceptada pel jutge. Després d’alguns moments tensos, es va ajornar el desallotjament i els Mossos d’Esquadra van abandonar el lloc sense registrar incidents importants, segons els responsables. Fonts municipals van afegir que és possible que els propietaris de la casa, que addueixen haver pagat gran part de l’habitatge, presentessin alguna documentació als agents judicials per forçar la demora del desnonament.