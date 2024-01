Alguaire perd més de 3 M€ a l'any però atreu 19 firmes amb 282 llocs de treball

L'aeroport d'Alguaire ha estabilitzat el seu dèficit anual per sobre dels 3 milions d'euros i va tancar el 2023 amb menys viatgers que l'any anterior, però la seua activitat industrial ha anat en un augment. Dinou empreses amb base al recinte aeroportuari sumen 282 llocs de treball directes i augmenta la formació de pilots i mecànics.

L’aeroport d’Alguaire ha estabilitzat el dèficit anual en més de tres milions d’euros a l’any, però la seua activitat industrial va en augment. Dinou empreses han establert la seua base al recinte aeroportuari i sumen 282 llocs de treball directes, segons dades d’Aeroports de Catalunya. L’empresa pública de la Generalitat centra l’estratègia a assegurar que aquesta infraestructura tingui un impacte socioeconòmic positiu per al territori sense augmentar les pèrdues. Al llarg dels 14 anys de funcionament de l’aeroport, aquestes han oscil·lat entre els 2,2 i els 3,7 milions.

Les activitats de les empreses instal·lades a l’aeroport inclouen des del manteniment i desballestament d’avions que duen a terme Aeronpark i Servitec fins a les proves de prototips de drons per transportar passatgers que ha posat en marxa l’empresa xinesa Ehang. La firma local Compost Segrià hi desenvolupa un projecte de gestió de plantes de compostatge via satèl·lit. Un altre vessant important és la formació, amb cursos per a pilots que imparteix l’acadèmia lituana BAA Training i els de mecànica aeronàutica de CESDA. Alguaire va rebre l’any passat 97 estudiants, i està previst superar aquesta xifra aquest any 2024.Per atreure empreses, Aeroports ha dotat Alguaire de noves edificacions, que són l’embrió d’un futur campus, així com hangars per a manteniment d’avions i nous espais adaptats per provar drons i motors per a coets. Hi va haver 52 proves d’impulsió per a coets l’any passat, segons l’empresa pública de la Generalitat. Així mateix, l’aeroport lleidatà participa en un projecte europeu per al desenvolupament de coets que la Unió Europea finança amb 4,9 milions.Davant la creixent activitat industrial i de formació a Alguaire, el trànsit de passatgers ha anat a la baixa. L’any passat va acabar amb 31.131, davant els 33.053 del 2022. Pel que fa a les operacions, van ser 17.403, una mica més que les 15.859 del 2022. L’aviació comercial, que havia de ser la principal activitat de l’aeroport juntament amb un transport de mercaderies que mai no va arribar a fer-se, ha cedit el protagonisme a nous usos.

Un dèficit que ha oscil·lat entre els 2,2 milions i els 3,7

L’aeroport d’Alguaire es va construir amb la previsió que l’explotés una empresa concessionària i pagués per això un cànon a la Generalitat. Tanmateix, el concurs convocat per adjudicar-lo l’any 2010 va quedar desert. Cap empresa no va presentar ofertes, així que el Govern va mantenir la gestió directa d’aquesta infraestructura i va eixugar el seu dèficit des dels seus inicis. En els seus 14 anys en funcionament suma més de 45 milions, però amb importants diferències d’un exercici a l’altre.El dèficit anual de l’aeroport lleidatà ha oscil·lat entre els 2,2 milions i els 3,7. Va tancar els seus últims comptes, els del 2022, amb 3,2 milions de pèrdues i s’espera que els del 2023 se situïn també per sota de 3,5 milions, segons les previsions d’Aeroports de Catalunya. El seu primer any en funcionament, el 2010, el dèficit d’explotació es va situar en 3,5 milions d’euros, entre els més alts. En els inicis de l’aeroport lleidatà, la Generalitat va atorgar subvencions directes per cada vol a les primeres companyies, Vueling i Ryanair. Aquestes no van tardar a cancel·lar la seua operativa a Alguaire. Sense aquests ajuts a aerolínies, el dèficit va descendir per sota dels tres milions en els anys següents i va arribar al seu nivell més baix el 2015, amb 2,2 milions. Es va elevar a 2,9 milions el 2016 i es va situar entorn dels 3,5 en els exercicis següents fins al 2021, quan va assolir la seua xifra més alta amb 3,7 milions. L’increment s’emmarca en un període d’obres per reconvertir l’aeroport en una infraestructura per a usos industrials i de formació.

Una empresa xilena de treballs verticals s’instal·la a la Seu

Una empresa xilena dedicada a treballs verticals, Air Lama, s’ha instal·lat a l’aeroport de la Seu, que suma ja 10 firmes amb 107 llocs de treball directes. La seua activitat inclou des de serveis de teledetecció fins a aerotaxis i venda d’avionetes. Aquesta infraestructura va tancar el 2023 amb 9.380 viatgers en els seus vols comercials entre l’Alt Urgell i Madrid, menys que els 11.238 del 2022. Val a recordar que Air Nostrum, que opera aquesta línia, va iniciar aquest mateix mes vols a Palma que es prolongaran almenys fins al març. També van descendir l’any passat les operacions d’enlairament i aterratge, amb 4.653 el 2023 davant les 5.686 de fa dos anys.