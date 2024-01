Lleida va tancar el 2023 amb un nou rècord de visitants i de pernoctacions per sobre de les xifres rècord del 2022 i una important recuperació del turisme internacional. Les dades representen un augment en el nombre de viatgers d’un 3,4% respecte al 2022 i un increment del 0,20% en el de pernoctacions, amb 1.342.500 turistes davant els 1.298.291 del 2022 i les pernoctacions van pujar fins a 3.232.000 davant les 3.226.000 del 2022 als establiments de turisme reglat, segons fonts de l’INE. L’any 2022 va representar el millor resultat de la història, amb un increment d’un 2,42% en viatgers i d’un 10,65% en pernoctacions en relació amb 2019, abans de la pandèmia, segons les dades de l’INE als establiments d’hostaleria, turisme rural, càmpings i apartaments turístics. El vicepresident del Patronat de Turisme, Juan Antonio Serrano, va destacar els bons resultats del turisme estranger del 2023, que amb 233.200 visitants i unes 530.000 pernoctacions representen un creixement d’un 14,59 per cent més de viatgers i un 7,5 per cent més d’estades que els registrats l’any 2022.

El president de la diputació de Lleida, Joan Talarn, el vicepresident tercer, Juan Antonio Serrano, i la presidenta de la Comissió de Turisme, Rosa Pujol, van expressar la seua confiança ahir, en la inauguració de la fira internacional Fitur de Madrid, al continuar mantenint al 2024 el “camí de creixement del sector i la consolidació dels resultats”. Així, el Pirineu i les Terres de Lleida van rebre ahir el reconeixement de la categoria Biosphere Gold Destination, i van presentar el manual d’agències receptives del Pirineu i Lleida per atansar l’oferta i la demanda.

Marca Lleida com a destí familiar

Turisme de Lleida promociona a Fitur, que s’allargarà fins diumenge vinent, la capitalitat cultural de la ciutat i destaca el patrimoni històric, monumental i artístic i altres atractius com la naturalesa i la gastronomia o el turisme de negocis. Vol promoure la marca Lleida com a destinació familiar.