Més restriccions a sis pobles del Solsonès per la sequera

La Generalitat endurirà a partir de demà les restriccions en el consum d’aigua per la sequera als municipis de la conca del Ter-Llobregat, que inclou a Lleida sis municipis del Solsonès: Solsona, Olius, Navès, Clariana de Cardener, Pinós i Riner, que ja estaven en situació de preemergència.

El canvi de categoria suposaria passar de l’actual límit de 210 litres per persona i dia a 200, mentre que se’ls podran imposar limitacions de fins al 50% per al consum d’aigua per a ús ramader i de fins al 80% per a regadiu, segons consta en la planificació del Govern.Després de la reunió del Consell Executiu, la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, va indicar que la declaració d’emergència serà “els propers dies amb molta probabilitat” tot i que va puntualitzar que ho decidirà la comissió de la sequera, que es reunirà demà. La limitació en el consum d’aigua a granges ha estat els últims mesos motiu de preocupació entre els alcaldes afectats al Solsonès, que temen que això limiti l’entrada d’animals al no tenir el subministrament assegurat.Els altres municipis lleidatans que formen part de les conques internes de Catalunya, Guixers, la Coma i la Pedra i Gósol, estan actualment en situació d’excepcionalitat per sequera, que implica menys limitacions en el consum d’aigua. La resta de la província forma part de la conca de l’Ebre, gestionada per l’Estat a través de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE).D’altra banda, la Generalitat ha obert una convocatòria de subvencions per millorar la gestió de l’aigua a través d’eines digitals. Es tracta d’una actuació finançada amb 5,8 milions del fons Next Generation de la UE i que està dirigida a municipis d’entre 5.000 i 20.000 habitants. Així mateix, el Govern ha aprovat autoritzar els ajuntaments a canviar projectes subvencionats en el marc del Pla únic d’obres i serveis (PUOSC) 2020-2024 per a obres que millorin l’eficiència de les seues xarxes d’aigua.

Guixers, la Coma i la Pedra i Gósol estan en estat d’excepcionalitat, un grau menor d’alerta per sequera

D’altra banda, el Pirineu de Lleida acumula reserves de neu que equivalen a 219 hectòmetres cúbics d’aigua. Es tracta de la més baixa en els últims cinc anys, segons les dades de la CHE.