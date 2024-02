Nova vida per al Molí d'Alfarràs

Va caldre una gran grua per portar a terme els treballs d’instal·lació de la teulada per a la restauració del Molí Fariner. - A.A.

Alfarràs vol convertir el Molí Fariner en alberg de pelegrins del Camí de Sant Jaume, Museu de l’Aigua i centre d’interpretació de la història tèxtil d’aquesta població, que va acollir dos importants fàbriques del sector des de finals del segle XIX, fins al 2005, any en què van tancar Filatures Viladés i Mitasa. A finals del mes de gener passat, l’ajuntament va finalitzar la primera fase de consolidació del molí amb la instal·lació de la nova teulada.

Aquesta actuació ha comportat reforçar les parets i fonaments d’aquest edifici del segle XII, declarat Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN). És l’únic amb aquesta catalogació a la població. S’hi habilitaran unes quinze places destinades a turistes i pelegrins. Ha suposat una inversió de més de 155.000 euros i ha comptat amb ajuts de la conselleria de Cultura. El consistori espera que la Diputació aporti la seua part, uns 300.000 euros, per reprendre els tancaments de l’edifici i tot l’espai interior. Ho farà amb fons propis, després de perdre ajuts europeus procedents dels fons Feder. La reforma es reprendrà aquest any, com més aviat millor, va explicar l’alcalde, Joan Carles Garcia.El Molí Fariner forma part del complex de l’antiga fàbrica tèxtil Filatures Viladés i conserva un salt d’aigua. Fa més de dos anys que l’ajuntament està immers en aquesta intervenció, a la qual ha destinat fons amb què estava previst rehabilitar l’antiga fàbrica tèxtil de Mitasa. Aquest últim projecte finalment es va descartar, ja que la fàbrica es troba en terreny inestable (vegeu el desglossament). “La nostra intenció és que el Molí tingui un centre en el qual s’expliqui la història de la indústria tèxtil i el que ha suposat per a la població amb fotos en què es mostri com era la seua activitat”, va dir Garcia.

Un gran parc urbà a la zona de Mitasa

L’ajuntament projecta una gran parc urbà als voltants de l’antiga Mitasa després de descartar la rehabilitació de l’antiga fàbrica tèxtil, que s’enfonsa cada any en un terreny compost majoritàriament de guix. Aquesta va ser la causa per la qual el consistori va descartar rehabilitar-la com a edifici de serveis i només conserva el projecte de zona verda, on els terrenys són estables.No obstant, la història de Mitasa estarà documentada amb fotos i textos històrics al centre d’interpretació del Molí Fariner. El consistori està immers en el pla director que definirà tots els usos.