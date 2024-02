L'aeroport d'Alguaire adquireix la maquinària que li permetrà produir hidrogen verd

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L'empresa pública Aeroports de Catalunya, vinculada al Departament de Territori del Govern, ha materialitzat el primer pas per convertir les instal·lacions de l'aeroport Lleida-Alguaire en un espai de producció d'energia verda i un centre de R+D+I (recerca, desenvolupament i innovació) clau per a la transició energètica de l'aviació. El passat mes de gener va signar amb l'empresa INDOX la compra d'un electrolitzador, que permetrà produir hidrogen verd a partir del parc fotovoltaic existent. Així es vol donar compliment a l'anunci fet per la consellera de Territori, Ester Capella i Farré, de convertir l'aeroport lleidatà en un laboratori de nous projectes aeronàutics i de l'espai al voltant dels combustibles sostenibles.

En concret, el mes d'octubre es va licitar el subministrament, instal·lació i posada en servei d'un electrolitzador de potència de 100 Kw que permetrà produir hidrogen verd a partir del parc fotovoltaic actual. Es van presentar dues empreses a la licitació i finalment es va adjudicar a INDOX, una companyia amb seu a Anglesola (Urgell) el passat mes de desembre. El 22 de gener es va oficialitzar l'adjudicació amb la signatura del contracte per un valor de 295.000 euros, sense comptar el manteniment durant dos anys, que té un import addicional de 19.000 euros.

L'electrolitzador estarà disponible aquest estiu. Una vegada es posi en funcionament, la producció d'hidrogen es provarà al mateix aeroport, completant així la primera fita del projecte de hub d'energia verda basat en l'hidrogen d'origen renovable.

Captar indústria aeronàutica puntera

L'hidrogen es podrà fer servir en els desenvolupaments previstos del projecte aeroH2ub, en el qual participen l'aeroport de Lleida-Alguaire; EVARM, que treballa amb combustibles alternatius, i Aldoratech, que treballa amb aplicacions industrials per a drons. El projecte aeroH2ub també s'inscriu en el marc del desenvolupament i consolidació de l'aeroport de Lleida-Alguaire com un hub d'energies renovables.

L'objectiu és captar indústria aeronàutica i aeroespacial que desenvolupi solucions basades en motors d'hidrogen. Amb aquest projecte, en un futur l'aeroport liderarà la promoció d’energia verda a Europa per a l'aviació, consolidant-se com un centre de R+D+I clau per a la transició energètica i com un laboratori de nous projectes aeronàutics i de l'espai al voltant dels combustibles sostenibles.