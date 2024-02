Projecte per tenir piscines i refugi climàtic estival

L’ajuntament de Vilanova de Segrià projecta una gran zona verda on s’ubicaran les noves piscines que pretén que siguin un refugi climàtic per a la població, segons va explicar l’alcalde, Jordi Figuerol. El municipi és l’únic de la comarca que no té piscines, després de l’obertura el 2023 de les de Benavent, i els seus veïns compten a l’estiu amb un abonament que el consistori finança a mitges amb els usuaris perquè puguin entrar en altres recintes de la comarca del Segrià o la Noguera. La construcció suposarà una inversió de més de 700.000 euros i l’ajuntament busca fórmules de finançament. La intenció és tenir el projecte enllestit aquest any.

Les noves piscines s’ubicaran al costat de la zona de serveis, el col·legi, la guarderia i el casal de jubilats i formarà part d’una gran àrea enjardinada que està pensada per ser el pulmó verd de la població. Figuerol va explicar que la intenció és agilitzar els tràmits tot el que es pugui perquè el projecte sigui una realitat durant aquest mandat. S’afegiria a altres instal·lacions que ja s’han inaugurat com són les pistes de pàdel que es van fer amb els primers pressupostos participatius, que porten per lema “Què faries amb 20.000 euros?”. Els últims pressupostos participatius han costejat les instal·lacions del nou gimnàs municipal, que va celebrar la jornada de portes obertes el dia 10 amb l’assistència d’un gran nombre de veïns.Aquesta setmana es va obrir el termini d’inscripció, va explicar Figuerol. L’actuació, que va guanyar entre diverses propostes, ha consistit en la remodelació d’un local municipal on s’han instal·lat sistemes de climatització i tots els aparells que necessita una instal·lació d’aquest tipus. Estarà obert de dilluns a dissabte en horari de 06.00 del matí fins a les 23.00 hores. Per inscriure-s’hi serà necessari tenir més de 16 anys, estar empadronat al municipi i al corrent de pagament d’impostos i taxes municipals.S’accedirà al gimnàs mitjançant clau electrònica, que s’entregarà a les oficines municipals una vegada feta la inscripció, que comportarà una sèrie de requisits per al manteniment de les instal·lacions. Un monitor hi acudirà diversos dies a la setmana.

Més de 300.000 euros per renovar la xarxa d’aigua de boca

L’ajuntament també abordarà al més aviat possible la renovació de part de la xarxa de conduccions per al proveïment d’aigua de boca que suposarà una inversió de més de 300.000 euros. Segons l’alcalde, Jordi Figuerol, esperen comptar amb subvencions de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per abordar aquestes reparacions. La meitat de les canonades són de fibrociment, per la qual cosa pateixen nombroses avaries per fuites i punxades, va afegir el primer edil. Figuerol va afegir que atesa la situació de sequera que es travessa en aquests últims anys cal evitar qualsevol pèrdua d’aigua, de manera que la renovació és necessària. També va incidir que el fibrociment és un material perjudicial per a la salut. L’ajuntament també preveu fer obres al cementiri i la pista poliesportiva.