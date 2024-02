Mercat de vint anys a Torrefarrera

El mercat de Torrefarrera ha complert 20 anys. Va obrir el gener del 2004, dos mesos després del de Fondarella. Va començar amb 130 paradistes al polígon industrial al costat de l’N-230. Actualment compta amb 100 parades més i té una llista d’espera que reuneix uns quaranta aspirants. Són parades principalment d’alimentació, però també de roba, calçat, articles de la llar o complements. El creixement del mercat, incentivat per la proximitat de Lleida, també ha provocat la creació d’establiments vinculats a l’alimentació i la restauració, fins i tot hi ha una botiga de mobles que obre diumenge, va explicar l’alcalde, Jordi Latorre. En els últims dos anys s’han reincorporat unes 25 parades després que la pandèmia de la covid provoqués algunes baixes entre 2020 i 2021. El visiten milers de persones, unes 5.000 setmanals de mitjana, segons els càlculs del consistori, una afluència massiva que ha obligat a regular el trànsit a la zona, protegir les entrades de la població per evitar incidents i incrementar la vigilància. Segons Latorre, s’està planificant un concurs per a l’ampliació del recinte de cara al futur per promocionar els productes de proximitat, quilòmetre zero, tradicionals i d’artesania.

També es preveu introduir millores per reduir al màxim els residus. “La idea és concedir un segell de qualitat als paradistes que es distingeixin pel tracte al client, donin facilitats de pagament i, per descomptat, reciclin les escombraries que generen.” El pressupost d’aquest any inclou importants actuacions al parc empresarial que l’acull. El consistori ha licitat per més de 280.000 euros obres per millorar el paviment dels carrers Indústria i Avall, entre altres, a més de millorar la il·luminació. Duraran una setmana i mitja, per la qual cosa pot ser que s’hagi de suspendre i s’estudiarà si es poden resituar parades. El terra està molt degradat pel continu pas de vehicles pesants. També s’habilitaran voreres a l’avinguda de Lleida per assegurar el pas dels vianants i evitar accidents.