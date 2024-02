El Suprem confirma la condemna de tres mesos d’inhabilitació de Miquel Serra, exalcalde d’Alcarràs, per l’1-O

detail.info.publicated acn

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Tribunal Suprem ha confirmat la condemna de Miquel Serra, exalcalde d’Alcarràs, a tres mesos d’inhabilitació per un delicte de desobediència amb motiu del referèndum de l’1 d’octubre. L’alt tribunal desestima així el recurs de cassació interposat per Serra contra la sentència de l’Audiència de Lleida, que també el va condemnar a pagar una multa de 450 euros per obrir un espai municipal per celebrar la votació. Serra, d’ERC, també va ser condemnat per l’Audiència de Lleida en un altre procediment a un any d’inhabilitació per no despenjar estelades ni retirar una placa de l’1-O de l’espai públic en la campanya de les eleccions espanyoles del 2019.