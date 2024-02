Aigua lliure de nitrats

El ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, a través de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE), ha habilitat quatre basses de depuració natural a la finca de la Melusa, ubicada a Tamarit de Llitera, a la Franja oscenca, amb un pressupost de 388.000 euros.

La finca de la Melusa és una extensió per a l’experimentació propietat de la CHE on proven noves tècniques agrícoles. Compta amb 700 hectàrees i es troba a la zona regable del canal d’Aragó i Catalunya. L’any passat la seua gestió es va incorporar a l’Estratègia Nitrache de la CHE que preveu la reconversió de la finca en centre d’experimentació sobre la contaminació difusa de nitrats, és a dir, la generada en el medi aquàtic per contaminants sense un punt d’origen determinat o generat en àmplies superfícies el control i la detecció dels quals són complicats (habitualment, purins i pesticides).Aquest nou aiguamoll ocupa 10 hectàrees i ha consistit en la creació en menys d’un any d’aquestes basses que aniran depurant l’aigua de forma natural gràcies a la vegetació autòctona, principalment, canyars típics d’ecosistemes locals, que hi creixeran, la qual cosa col·laborarà en la disminució del nitrogen dissolt a l’aigua. Actuarà com a filtre verd en regs de camps amb alt contingut en nitrats i altres fertilitzants, per tal de millorar la qualitat de l’aigua de la zona i donar un millor estat ecològic a la Clamor Amarga, en el límit entre Catalunya i Aragó al terme d’Almacelles, que és el que recull els cabals utilitzats per al reg (vegeu el desglossament a la dreta).L’objectiu de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre és portar aquesta experiència a altres punts de la conca amb problemes de nitrificació per contaminació difusa dels cursos.

En marxa en dos anys després d’un període de prova

Les quatre basses ubicades a la Melusa recolliran l’aigua que baixa pel barranc d’Orriols, que canalitza el retorn de regs de l’àrea de l’Aragó i Catalunya fins a la Clamor Amarga, entre Tamarit i Almacelles. Anirà passant de bassa en bassa durant un període d’uns cinc dies amb l’objectiu de disminuir la càrrega de nitrats i fòsfor en els cabals, que són la principal causa de contaminació. Aquest projecte forma part de l’Estratègia Nitrache i estarà en funcionament d’aquí a dos anys ja que, de moment, s’estan revegetant els aiguamolls i s’estan fent les proves pertinents.