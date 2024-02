Risoteràpia contra l'estrès a Corbins

Una trentena de veïns van participar divendres passat en una activitat diferent i molt saludable organitzada per l’Associació de Dones de Corbins. L’objectiu era riure per reduir l’estrès, relaxar els músculs i crear un ambient positiu. La presidenta de l’entitat, Belén Solans, va explicar a aquest diari que l’activitat, impartida per una monitora del centre Sempreviva Yoga Studio de Balaguer, feia molts anys que no s’impartia al municipi. “Estava oberta a tot el món que volgués i es plantejava com una primera presa de contacte amb el nostre cos per conèixer-nos millor. Efectivament, va ser un alliberament”, va comentar.

Entre els participants hi havia nenes i dones de totes les edats i va servir perquè poguessin actuar les unes amb les altres amb diferents exercicis. “Treballem els sentits, la respiració i el moviment”, va explicar Solans. I tot això acompanyat per la música. La presidenta de l’entitat va explicar que ja estan preparant noves activitats per als propers dies. El 8 de març està prevista una xocolatada en el marc del Dia Internacional de la Dona així com l’inici de cursos de defensa personal, organitzats conjuntament amb l’ajuntament, que comptaran amb tres sessions i també obert a tots els interessats.