La Xallenge Duaigües espera superar els 200 ciclistes

La tradicional Xallenge David Duaigües de BTT celebra aquest diumenge vinent la quinzena edició a Almatret, una prova no competitiva ja plenament consolidada al calendari ciclista local i que pretén principalment fomentar la pràctica esportiva saludable, en aquest cas de les dos rodes, i donar a conèixer els voltants d’Almatret i els seus encants. Així ho reconeixia ahir en la presentació de la prova Montse Duaigües, presidenta del Club Ciclista i Excursionista d’Almatret, organitzador de l’esdeveniment.

“És una prova no competitiva, en la qual el que volem és promocionar el territori, ja siguin els Tossals d’Almatret, el riu Ebre i els seus miradors, i les antigues mines que tenim al municipi, i sempre sent sostenibles amb el medi ambient i amb uns preus populars (20 euros) perquè hi pugui participar tothom”, va afirmar.

Visita el Centre d’Interpretació de les Energies i el Museu de la Pagesia Pepe Guillermo

La quinzena Xallenge David Duaigües, que comptarà amb el suport d’un centenar de voluntaris, espera superar de nou els dos-cents ciclistes, ja que actualment ja ha tramitat 75 inscripcions. L’organització oferirà, com és habitual, dos circuits, un de més llarg i tècnic per als corredors més avesats, que tindrà un recorregut de 42 quilòmetres i un desnivell positiu de 1.100 metres, i un altre de més curt i més popular de 22 quilòmetres que comptarà amb 450 metres de desnivell.La carrera original que posteriorment es va convertir en l’actual Xallenge David Duaigües va nàixer el 2007 com la Marxa dels Tossals d’Almatret i Aiguabarreig, encara que a partir del 2009 es va convertir en la Xallenge Aiguabarreig i el 2010 ja va adquirir el nom actual en memòria del bomber que va ser el seu fundador i impulsor del club i de la prova ciclista que va morir en el tràgic incendi d’Horta de Sant Joan el 2009.Com és habitual, el Club Ciclista i Excursionista d’Almatret oferirà altres activitats paral·leles a la prova, tant per als participants com per als seus acompanyants i públic en general. En aquest sentit, s’ha programat una jornada de portes obertes al Centre d’Interpretació de les Energies i una visita gratuïta al Museu de la Pagesia Pepe Guillermo, a més d’habilitar un parc infantil a la plaça major, d’on sortirà la prova (9.00), i un esmorzar popular.