Caminada a Aitona i vermut popular a Arbeca

Més de 500 persones van participar ahir en la caminada popular que dona inici als actes per mostrar la floració dels arbres fruiters a Aitona. El vent no va desanimar els assistents, que van fer tres rutes de diferents quilòmetres. Segons l’alcaldessa, Rosa Pujol, ahir van tornar a arribar autobusos per fer visites lliures per les finques, la qual cosa demostra l’èxit de la iniciativa. Les visites guiades començaran aquest dimecres, va indicar Pujol, que va valorar l’esforç dels voluntaris. A Arbeca, el vent va obligar a traslladar el vermut entre arbres florits previst al matí al Centre Cultural. No obstant, va atreure un nombrós públic que va degustar els productes de proximitat dels comerços. A Seròs el vent també va obligar a traslladar la sessió de ioga que estava prevista entre els fruiters florits al monestir d’Avinganya. Prexiana va suspendre el seu vermut fins al 17.