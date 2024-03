Lleida va tenir 255 denúncies per desaparició l'any passat

Els Mossos d’Esquadra van registrar l’any passat 255 denúncies per persones desaparegudes a les comarques lleidatanes. Això representa una mitjana de cinc casos a la setmana. Concretament, a la Regió Policial de Ponent es van instruir 243 denúncies i dotze més a la Regió Policial del Pirineu. En total, són un 15,9% més respecte al 2022, quan es van comptabilitzar 220 denúncies. En el conjunt de Catalunya, la policia catalana va instruir l’any passat 3.748 casos de desaparicions, la qual cosa representa una mitjana de 10 persones desaparegudes al dia. Respecte a l’any anterior, suposa un augment del 3,5%. Les dades es van fer públiques ahir amb motiu del Dia de les Persones Desaparegudes sense Causa Aparent. L’índex de resolució de tots els casos investigats durant l’any passat va ser del 98%, la qual cosa significa que a 31 de desembre van quedar 75 casos oberts. Les dades reflecteixen una disminució del 4,9% de les desaparicions de menors de 13 a 17 anys (937) i una disminució del 6 per cent en persones de més de 65 anys (266). Així mateix, sis de cada deu persones desaparegudes eren homes. Per edats, els menors de 0 a 12 anys representen un 2%; els de 13 a 17, un 25%; els adults de 18 a 64, un 66% i un 7% corresponen a majors de 65 anys.

Durant l’any passat, els Mossos van treballar en quatre investigacions de persones desaparegudes en l’àmbit criminal. Entre aquestes es troba la de la dona el cos sense vida de la qual va ser trobat l’octubre a Torallola. La policia va arrestar la seua parella per aquests fets i la investigació es troba sota secret d’actuacions.