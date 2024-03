Puigverd de Lleida surt al carrer contra la violència i Junts insta l'alcalde a dimitir

Un centenar de veïns de Puigverd de Lleida van sortir ahir al carrer en contra de la violència masclista després de la detenció i posterior posada en llibertat amb càrrecs de l’alcalde, Josep Solsona, investigat per denúncies d’amenaces i abús sexual (vegeu el desglossament). Per la seua part, Junts per Catalunya, formació en la qual milita el primer edil, li va sol·licitar que dimiteixi del càrrec i el va suspendre cautelarment de militància fins que s’aclareixin els fets. En un comunicat, la formació va expressar la seua consternació davant dels fets denunciats, que van considerar “molt greus”, i van mostrar tot el seu suport a la família i persones afectades. També la junta de govern local de Junts a Puigverd va sol·licitar a Solsona que s’aparti “per poder gestionar la situació de la millor manera possible pensant a continuar oferint un bon servei als veïns de Puigverd de Lleida”. Van apuntar que amb la seua renúncia podrà “afrontar la seua defensa en les millors condicions, defensant la presumpció d’innocència”. Des de Junts per Catalunya van expressar la plena confiança i col·laboració amb la justícia “en qualsevol aspecte” que es consideri que el partit pugui aportar. També van apuntar que Solsona ha “de parlar amb el seu equip de govern i afrontar la situació”. Els grups de Tots Fem Puigverd-AM i Alternativa per Puigverd-CP, a l’oposició, van traslladar el seu suport a la resta d’edils de l’equip de govern i van demanar “respecte” i “temps” perquè es puguin aclarir els fets denunciats.

Josep Solsona es va convertir en alcalde de Puigverd de Lleida l’agost del 2022, després que prosperés una moció de censura presentada per JxCat i el PSC (Alternativa per Puigverd) contra la que era aleshores l’alcaldessa de Tots fem Puigverd (ERC), Sandra Barberà, i va revalidar l’alcaldia en les últimes eleccions municipals del maig de l’any 2023, amb majoria absoluta. Al gener, Josep Solsona va provocar una polèmica, en una formació a la delegació del Govern sobre igualtat i de tracte no discriminatori, al mostrar-se contrari a fer distincions per raó de gènere, sigui quin sigui, i va apuntar que “una associació de dones és sexista”, davant de l’estupor dels presents.

Lliure i investigat per amenaces i agressió sexual

L’alcalde de Puigverd, Josep Solsona, va quedar ahir en llibertat provisional sense mesures cautelars. Després d’escoltar la declaració de l’investigat i dels testimonis, el jutjat de guàrdia de Lleida va decidir, d’acord amb la Fiscalia, no imposar cap ordre d’allunyament o de protecció de les presumptes víctimes. Segons van informar fonts del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Solsona està investigat per delictes d’amenaces i coaccions, lesions, amenaces en l’àmbit de violència de gènere, maltractament familiar i agressió sexual a menor d’edat. Cada una de les causes obertes serà remesa al jutjat competent segons la matèria del delicte, continuant l’alcalde amb la condició d’imputat. Com va avançar SEGRE, Solsona, de quaranta-dos anys, va ser arrestat divendres al migdia pels Mossos, a instàncies de la mateixa Fiscalia i alertats per diversos estaments, per una denúncia de violència de gènere. Després de passar la nit a les dependències policials, ahir al matí va passar a disposició del jutge, que finalment va decretar-ne la llibertat amb els càrrecs ja citats.