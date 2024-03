Quatre de cada deu 'caps' d'explotació agrària a Lleida estan en edat de jubilació

El camp de Lleida està cada vegada més envellit, mentre continua dominat clarament pels homes. Així es desprèn dels últims informes de la conselleria d’Acció Climàtica, que apunten que el 42,94% dels caps d’explotació agrària a les comarques lleidatanes superen la teòrica edat de jubilació, al ser majors de 65 anys. A més, dos de cada tres explotacions tenen un home al capdavant.

En concret, a Lleida hi ha 8.171 caps d’explotació amb més de 65 anys, dels quals 5.116 són homes i 3.055, dones. El col·lectiu d’entre 56 i 65 anys representa un de cada quatre caps, amb 4.761, mentre que un altre 22,59 per cent correspon als agricultors o ramaders que estan al capdavant d’una explotació amb entre 41 i 55 anys, amb un total de 4.298. El grup més jove que analitza la conselleria que dirigeix David Mascort és el de pagesos amb menys de 41 anys. Són a penes 1.795 els que dirigeixen un d’aquests negocis, amb prou feines un 9,34 per cent del total. Són 1.500 homes i només 295 dones.

El sector ha protagonitzat mobilitzacions contra la burocràcia, la importació deslleial i els baixos preus

Aquestes dades demostren que el camp és un sector que no atreu els més joves, tenint en compte la dedicació que requereix per obtenir en molts casos ingressos per sota dels d’un treballador assalariat mitjà. De fet, en les últimes setmanes el sector agrari està registrant mobilitzacions per posar de manifest i denunciar des de la burocràcia i la pressió administrativa a què estan sotmesos, fins a la registrada per importacions sense igualtat de condicions i preus que poden situar-se per sota dels costos de producció.Les dades de la Generalitat posen de manifest que el camp és una activitat clarament masculinitzada. Dels 19.025 caps d’explotació persones físiques a les comarques lleidatanes, només 5.619 són dones. Les de més edat, les que superen la teòrica de jubilació són 3.055. D’entre 56 i 65 anys n’hi ha 1.331. De 41 a 55 anys no arriben ni al miler (938) i amb prou feines 295 es col·loquen en el col·lectiu de les pageses més joves.

La comarca del Segrià concentra la quarta part de les explotacions

La comarca del Segrià concentra pràcticament una quarta part de les explotacions agràries de Lleida, d’acord amb les últimes dades fetes públiques per la conselleria d’Agricultura. Sumen un total de 5.465 i la segueixen la Nogura (3.684), les Garrigues (3.076), l’Urgell (2.858), el Pla d’Urgell (2.668) i la Segarra (2.053). Per sota de les quatre xifres es col·loquen el Pallars Jussà (766), el Solsonès (681), l’Alt Urgell (420), la Cerdanya (258) i el Pallars Sobirà (200). Per sota de les tres xifres se situen l’Alta Ribagorça, amb 49, i la Val d’Aran, amb 19. Com va publicar SEGRE el 4 de febrer, la província de Lleida ha perdut 830 agricultors cotitzadors a la Seguretat Social entre desembre del 2019 i el 2023. Mentrestant, el nombre d’assalariats del camp va arribar als 3.963 cotitzadors a finals de l’any passat.