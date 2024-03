L'institut Alcarràs inculca la passió per l'astronomia

detail.info.publicated M.C.E. detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Ensenyar a observar el cel i comprendre els cossos celestes que el componen. Aquest és l’objectiu de l’Observatori Astronòmic de l’institut Alcarràs que, des de fa uns mesos, és l’únic centre educatiu de tot Espanya autoritzat pel Centre de Planetes Menors (MPC en les sigles en anglès) per catalogar les observacions d’objectes al Sistema Solar.

Per obtenir el seu propi codi MPC, el D23, els alumnes van haver d’estudiar durant almenys dos nits la posició de cossos celestes menors amb un marge d’error inferior a un segon d’arc. Així ho explica el responsable d’aquest observatori astronòmic escolar, José Manuel Pérez, que cada curs ensenya a grups d’entre vint i vint-i-cinc adolescents a comprendre els racons de l’Univers.“Ensenyem astronomia des d’un punt de vista extracurricular. L’objectiu final és que els joves comprenguin el cel per si mateixos i siguin autònoms en la utilització de tot el material. Són ells els qui s’encarreguen de muntar els telescopis i busquen els objectes”, va dir. El grup es reuneix una vegada per setmana durant unes tres hores, a partir de la posta de sol.