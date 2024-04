Primeres multes a veïns i forans per desbordar amb brossa els contenidors

L’ajuntament de Rosselló ha començat a imposar multes per evitar que els seus contenidors quedin desbordats per les escombraries de veïns i persones foranes, especialment de pobles propers on apliquen la recollida porta a porta com Alguaire, Almenar o Alfarràs. Aquesta pràctica ja es coneix com a turisme d’escombraries. Tanmateix, la primera sanció que ha imposat el consistori ha estat per a una empresa local, per no dipositar correctament els seus rebutjos. L’alcalde, Joan Andreu Urbano, va indicar que ja se li havia donat un primer avís abans de multar-la amb 400 euros.

El consistori també ha advertit quatre famílies de la localitat que seran multades si reincideixen a fer un mal ús dels contenidors d’escombraries. Va poder identificar els infractors gràcies a les etiquetes d’Amazon i d’Ikea en caixes d’embalatge trobades en diversos contenidors on es van dipositar de forma incorrecta.L’ajuntament va prendre aquesta decisió a finals de l’any passat, després de constatar que recull més d’una tona a l’any d’escombraries que tiren persones foranes a les seues illes de contenidors, principalment en els destinats a rebutjos no reciclables. A començaments d’aquest mes va posar en marxa l’ordenança que preveu sancions de 400 euros als infractors. “Moltes vegades veiem vehicles que paren a Rosselló de camí cap a Lleida i tiren les bosses a les illes de contenidors pròximes a l’N-230, malgrat que també es desvien i entren al poble per abandonar-les allà”, va explicar l’alcalde. “Sabem que alguns són d’Alguaire perquè porten adhesius identificatius a la porta del maleter”, va dir. La situació s’agreuja per vacances, com per exemple durant la Setmana Santa, en la qual el consistori va constatar que moltes vegades el 90% de les escombraries que recullen els camions no es generen al poble.D’altra banda, l’ajuntament demana als veïns que remetin al consistori fotos de matrícules de cotxes sospitosos. Segons l’alcalde, la població compta amb dos agents municipals amb lectors PDA “mitjançant els quals podem també identificar els conductors dels cotxes i remetre’ls la notificació de la sanció”.Urbano va indicar que part dels contenidors d’escombraries dels 15 pobles del Segrià que no fan la recollida domiciliària, entre els quals Rosselló, estaran tancats amb clau, una mesura que es preveu posar en marxa abans de l’estiu. Els de residus orgànics i no reciclables (fracció resta), a més dels envasos, només s’obriran quan els usuaris s’identifiquin amb targetes personals o una aplicació de telefonia mòbil. Així es pretén erradicar comportaments incívics i fomentar el reciclatge, que ara voreja el 45% en aquestes 15 poblacions. Els municipis que utilitzen contenidors són, a més de Rosselló, Aitona, Albatàrrec, Alcanó, Alcoletge, Alfés, Almacelles, Alpicat, Benavent, Gimenells, Torre-serona, Torrefarrera, Torres de Segre, Vilanova de la Barca i Vilanova de Segrià.