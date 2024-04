La Generalitat compensarà pèrdues a les finques inundades pel Cinca

El departament d’Acció Climàtica es farà càrrec de compensar les pèrdues que pateixin les finques inundades per les aigües del riu Cinca entre Massalcoreig i la Granja d’Escarp. Així ho va afirmar ahir el secretari d’Alimentació de la Generalitat, Carmel Mòdol, durant una visita a la zona afectada. Va puntualitzar que el Govern assumirà aquesta responsabilitat “malgrat no tenir aquesta obligació” i que inclouran els ajuts als damnificats en un paquet de subvencions ja habilitat en el marc de la sequera.

Així mateix, Mòdol va instar la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) a portar a terme tasques de manteniment que aquest organisme estatal té pendents en el curs del Cinca per reduir el risc de noves inundacions en el futur. Un dels agricultors afectats, Ramon Agustí, va explicar que és aviat per fer balanç dels danys, però dona per fet que moriran alguns dels arbres fruiters que han quedat negats. Un altre dels afectats, Sebastià Agustí, va apuntar que “el problema és que es podreixin les arrels dels arbres i que haurem d’aplicar tractaments contra els fongs”. “A veure què passarà”, va concloure.D’altra banda, el subdelegat del Govern a Lleida, José Crespín, va visitar ahir regants del Canal d’Urgell a Bell-lloc i els Alamús per conèixer la situació de la campanya de reg. Va constatar la millora de les reserves respecte a l’any passat i va afirmar que “seguirem al costat dels agricultors, escoltant-los i resolent les seues preocupacions”.

Les reserves del Segre milloren però segueix en alerta

Les reserves del riu Segre segueixen millorant després de les últimes pluges si bé la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre el manté en alerta perquè els índexs de sequera encara són elevats. La Noguera Pallaresa i la Ribagorçana estan en prealerta per escassetat, segons assenyala l’informe d’Indicadors de Sequera del mes de març que aquest divendres va fer públic la CHE.La conca del Segre acumulava el mes de gener passat un total de 21 mesos en situació d’emergència en l’apartat de l’escassetat, que és la “falta de capacitat conjuntural d’atendre les demandes” dels usuaris que depenen de les seues reserves i aportacions per cobrir-les.Les pluges del febrer van permetre que passés a alerta i les del març confirmen la millora. El sistema de l’Éssera es troba en situació de normalitat. “El proveïment a la població pot considerar-se amb caràcter general garantit, malgrat que continua sent recomanable adoptar mesures de conscienciació i estalvi, especialment a les zones en alerta i emergència”, adverteix l’organisme de conca, que recorda també com, malgrat “la millora de la situació”, “són previsibles impactes en els volums disponibles per al subministrament del regadiu en la part sud i oriental de la conca”, acaba.