Larrosa demana al Govern destinar 4,5 milions per rehabilitar La Meta

L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha reclamat a la Generalitat utilitzar els diners que s’ha estalviat en l’adjudicació de les obres de la nova estació d’autobusos, uns 4,5 milions, per rehabilitar l’antiga farinera La Meta.

La licitació d’aquest contracte es va tramitar l’any passat i la Generalitat va estimar que tant les obres com els treballs previs costarien 36.092.885,71 sense incloure l’IVA. Tanmateix, l’obra civil es va adjudicar per 30.280.206,09 euros (IVA no inclòs) a l’empresa Copisa Constructora Pirenaica SA el desembre passat, mentre que els treballs previs es van adjudicar dies abans a l’UTE formada per Garrofé i Romà Infraestructures i Serveis per 1.525.245,20 euros, sense IVA. Això significa que l’import total del contracte ascendeix finalment per 31.540.739,31 sense tenir en compte l’IVA, fet que ha resultat en un estalvi de 4.552.146,4 euros per a la Generalitat. Una quantitat que l’alcalde ha demanat que s’inverteixi en la ciutat, concretament, per millorar la zona de la nova estació d’autobusos, que es farà a l’entorn dels Docs, al costat de la farinera La Meta i de la terminal ferroviària. Larrosa ja ha fet aquesta sol·licitud per carta al departament de Territori.D’altra banda, l’alcalde ha enviat una segona carta a la consellera del ram, Ester Capella, per demanar-li una relació fluida amb l’ajuntament en matèria d’habitatge. En aquest sentit, Larrosa li ha recordat que el consistori va posar a disposició de la Generalitat diversos solars per poder construir fins a 399 habitatges socials. També reclama apujar el límit dels preus dels habitatges de protecció oficial perquè construir-les resulti rendible als promotors privats.

Acord verbal per cedir els Docs i començar les obres de la terminal

Les obres de la nova estació de busos de Lleida no s’han iniciat encara perquè, oficialment, la zona en la qual es farà, els Docs, no és encara propietat de la Generalitat. Tanmateix, aquesta situació ja estaria a prop de resoldre’s, atès que l’ajuntament va anunciar el dia 14 de març que s’havia arribat a un acord entre els amos d’aquests terrenys, que consistiria que els minoritaris vendrien la seua part als majoritaris per cedir-los a la Generalitat a canvi d’un solar de Copa d’Or.