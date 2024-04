L'aeroport Lleida-Alguaire tindrà operatiu el nou centre de formació aeronàutica i residència per a pilots a mitjan 2025

detail.info.publicated acn

L'aeroport Lleida-Alguaire tindrà operatiu un nou centre de formació aeronàutica i una residència per a futurs pilots a partir de la primavera de l'any vinent. El departament de Territori ja ha licitat per 6 milions d'euros les noves instal·lacions, que ocuparan 3.000 metres quadrats de la zona del Campus i tindran capacitat per allotjar més de 140 pilots. En aquesta zona ja hi ha altres escoles que preveuen tenir un fort creixement del nombre d'estudiants asiàtics. Així ho ha explicat aquest divendres el president d'Aeroports de Catalunya, Daniel Albalate del Sol, i la consellera de Territori, Ester Capella, durant una visita a l'aeroport.

Les noves instal·lacions completaran l'espai Campus de l'aeroport, on ja hi ha dos edificis arrendats, respectivament, per Compost el Segrià, que hi desenvolupa un projecte relacionat amb el control per satèl·lit de plantes en zones remotes, i per l'escola lituana de formació de pilots BAA, que hi desenvolupa la seva activitat docent i de gestió i planificació de vols.

De fet, aquesta escola preveu l'arribada d'un volum important d'estudiants asiàtics en els pròxims mesos que supera la capacitat d'allotjament de la futura residència. Respecte a això, el president d'Aeroports de Catalunya, Daniel Albalate, ha indicat que l'equipament pot ser una "ajuda" en la cerca d'allotjament, tot i que caldrà buscar "moltes més solucions" amb el sector immobiliari o administracions perquè els nouvinguts disposin de llits suficients a la zona.

Amb tot, Capella ha celebrat que l'aeroport de Lleida-Alguaire es consolida com a "pol d'activitat d'econòmica, innovació i formació" i té un objectiu "definit". En concret, l'aeroport continua la seva trajectòria de creixement i diversificació de l'activitat, fet que es veu reflectit en el creixent nombre d’empreses instal·lades, en el nombre de treballadors i en el nombre d’alumnes de formació, entre d’altres. L'estratègia és continuar aprofundint en la diversificació, apostant per la formació de pilots, però també pel seu centre de drons i per al desenvolupament del hub d'energia verda, que aquest estiu ja disposarà d’hidrogen verd.

Primavera de l'any vinent

Tant el centre de formació com la residència són dos edificis modulars, de 2.500 i 500 metres quadrats respectivament, desmuntables, reconfigurables, comercialitzables i amb capacitat per canviar-los d'ubicació. La licitació inclou el projecte, la fabricació, el transport i el muntatge. Albalate preveu que les instal·lacions puguin estar "construïdes i operatives a partir de la primavera de l'any vinent".

En paral·lel, el Departament obrirà també la licitació per a la gestió i l’ús dels dos edificis a partir d’un contracte d’arrendament de 10 anys ampliable a 5 anys addicionals. Els ingressos anuals d’aquestes instal·lacions se situarà al voltant dels 400.000 euros. A Lleida-Alguaire els ingressos per arrendament d’hangars i edificis van multiplicar-se per 5 l’any 2023.