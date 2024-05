Aprovat el projecte d'un centre per a Fruiturisme

L’ajuntament d’Aitona ja ha començat a tramitar la construcció d’un Centre d’Interpretació del Fruiturisme i un mirador a cel obert, una infraestructura turística que permetrà descobrir el territori, així com tenir un espai experimental sobre la fruita en el qual s’explicarà la iniciativa relacionada amb la floració dels fruiters. El consistori ja ha aprovat el primer projecte, que suposarà una inversió de 507.901 euros procedents de fons europeus. Les obres hauran d’estar llestes de cara al 2026 per no perdre els ajuts de la Unió Europea.

Segons l’alcaldessa, Rosa Pujol, “el que busquem és donar valor al paisatge i a la gastronomia relacionada amb la fruita dolça, però no només des d’un edifici tancat, sinó també obert a la naturalesa”. Es tracta d’una iniciativa que s’executa en sòl no urbanitzable, per la qual cosa l’esmentat projecte haurà de passar per la comissió d’Urbanisme de la Generalitat. “En aquests moments estem abordant el projecte bàsic”, va assegurar. La finca on s’ubica està situada sobre un turó a la partida de Serra Llarga al qual s’accedeix mitjançant camins per als vianants i amb bicicleta ja existents i que es condicionaran i senyalitzaran. També es preveu la instal·lació d’un punt de bike kitchen (càrrega i reparació de bicis) a la plaça del poliesportiu. La senyalització indicarà els diferents recorreguts. El mirador de fusta obert de planta baixa i primer pis es farà aprofitant la topografia existent. Disposarà a la planta baixa d’un estacionament de bicicletes i a la primera planta es col·locaran plafons explicatius del paisatge així com unes grades per poder gaudir de l’entorn.

Les obres han d’estar a punt d’aquí a dos anys per no perdre els ajuts de la Unió Europea

D’altra banda, a la zona poliesportiva es col·locaran punts de reparació i recàrrega de bicis elèctriques i també de BTT ja que serà el punt de partida cap al mirador.La població va tancar a finals de març una nova campanya de Fruiturisme, en la qual estimen haver superat els 25.000 visitants als camps dels fruiters florits amb el típic color rosat. L’alcaldessa va assegurar que la iniciativa, que es va posar en marxa fa més de 10 anys, genera a la població uns 400.000 euros i ha permès la creació d’altres negocis de restauració i cases rurals, la qual cosa ha comportat un revulsiu per a l’economia local.