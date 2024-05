ERC crea una samarreta amb el lema “Es diu Lleida” per fer front al ‘Lérida’ de Salvador Illa

detail.info.publicated Redacció Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La candidata número u de les llistes d'Esquerra, Marta Vilalta, va portar una samarreta sota la seva americana vermella on es podia llegir "Es diu Lleida" en l'acte d'aquest divendres que ha celebrat Esquerra Republicana a la capital del Segrià. El clam fa referència al candidat socialista, Salvador Illa, qui es va referir a Lleida com a "Lérida" en un míting diumenge passat a Santa Coloma de Gramenet. Vilalta va afegir que “un candidat que diu 'Lérida' hauria de quedar descartat per ser president”.

El cap de la Generalitat i candidat d’ERC a la reelecció, Pere Aragonès, va ser contundent i va acusar a Illa de menysprear el català "Va començar dient Lérida, ahir va dir-li Bajo Llobregat al Baix Llobregat i com torni a venir per aquí ens parlarà del Segriano. Anem-nos preparant".

El mateix Illa es va disculpar dient que havia estat un “lapsus” que atribuïa al cansament, però la majoria dels partits ja havien aprofitat aquesta relliscada per qüestionar el candidat socialista en declaracions públiques i en xarxes socials.