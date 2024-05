Aragonès acusa Illa d'igualar Ciutadans

Just en l’equador de la campanya electoral, el president de la Generalitat i candidat d’ERC a la reelecció, Pere Aragonès, va visitar la capital de Ponent acompanyat pel president del seu partit, Oriol Junqueras, i per la cap de llista dels republicans per Lleida, Marta Vilalta. Els d’ERC van aprofitar que l’acte central de partit tenia lloc a la plaça Sant Joan per passejar abans per l’Eix Comercial i parlar amb veïns i comerciants de la zona.

En el seu discurs, el candidat d’ERC va acusar el candidat socialista, Salvador Illa, de menysprear el català i va recordar que es va referir a la ciutat com a Lérida i que recentment va parlar també del Bajo Llobregat. En la mateixa línia, va afirmar que “proposa el mateix que Arrimadas, parla com Arrimadas i serà cap de l’oposició com Arrimadas”. A més, es va comprometre a aconseguir un referèndum reconegut internacionalment, un finançament singular i reforçar l’estat del benestar i el català. Per la seua part, Vilalta, que va lluir una samarreta on es podia llegir “Es diu Lleida”, va recordar algunes de les fites aconseguides per l’actual Govern –ara en funcions– com “la inversió històrica a l’Arnau de Vilanova, ajuts a la pagesia o més freqüències a la línia de tren de Cervera”. La candidata per Lleida va fer una crida a les urnes a “els independentistes, els progressistes, les dones i els feministes”, al mateix temps que va defensar la necessitat d’un nou sistema de finançament just i singular. “No és un privilegi”, va remarcar. Va advertir sobre el risc de “deixar el català en mans del PSC” i va defensar la feina que el seu Govern ha fet per la llengua. “Hem creat la plataforma 3Cat, recuperat el canal Super3 i aconseguit més títols en català que mai a les plataformes”, va assegurar.Quant a Oriol Junqueras, va posar en relleu la trajectòria del seu partit i les fites aconseguides. “Som una organització política amb 93 anys d’història i cap cas de corrupció”, va exclamar Junqueras, que va assegurar que van ser els militants d’ERC els que van fer possible el referèndum de l’any 2017 al portar les urnes. D’altra banda, també va intervenir en l’acte Montse Bergés, delegada del Govern a Lleida i número 3 per Lleida, que va dir que “en aquests tres anys hem revertit, totes les retallades i tenim ara més professors, mossos d’esquadra, sanitaris i industrialització que mai”. I encara que de forma telemàtica des de Ginebra, la secretària general d’ERC Marta Rovira, també va intervenir en l’acte a Lleida, i va assegurar que el seu partit treballarà pels drets de la pagesia al mateix temps que va acusar Junts i PSC de mentiders. “Aquí diuen una cosa mentre que a Europa, on han de lluitar per tots, voten a favor dels tractats de lliure comerç”, va dir Rovira. Finalment, Marc Martínez, portaveu de Jovent Republicà i el desè de la llista d’ERC a Lleida, va assenyalar que “només quan ERC lidera Catalunya avança en drets socials i en la independència” i va fer una crida a tots els joves perquè vagin a votar diumenge dia 12 de maig.

Bergés afirma que el seu partit ha revertit en tres anys les retallades fetes pels anteriors governs

Durant l’acte d’ERC a Lleida, mig centenar de funcionaris de presons van protagonitzar una protesta per reclamar més seguretat a les presons. Ho van fer amb crits, xiulets i cartells i samarretes amb el lema “Tots som la Núria”, en record de la cuinera assassinada el mes de març passat a la presó de Mas d’Enric per un reu (Tarragona). Al seu torn, Junqueras va replicar que “si no em van fer callar els jutges del Suprem, no ho farà ningú”, malgrat que va defensar la llibertat d’expressió i va seguir el seu discurs tot i els xiulets.

«Tenir un finançament just i singular és una necessitat» «En 93 anys d’història no hem tingut cap cas de corrupció» «Si voteu els que en el seu dia van aplicar les retallades, tornaran les retallades»