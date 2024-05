Turisme des de les altures a Almatret

La Cingle de la Pena és un conjunt de fortificacions de la Guerra Civil situada a Almatret, amb vista a l’Ebre, just a l’entrada del riu a Catalunya. A un costat, la província de Lleida, a l’altre, Mequinensa, a Aragó. Va ser un dels escenaris de la cruenta batalla de l’Ebre. Queden com a record dels enfrontaments nius de metralladora, búnquers i línies de trinxera construïts pels republicans, que el consistori ja ha senyalitzat i està consolidat en diverses fases. Ara, ha aprovat una nova partida per continuar amb el procés de recuperació d’un espai que no era visible i que es vol potenciar, al mateix temps que es fa accessible a persones amb mobilitat reduïda i amb problemes de visió.

Segons l’alcaldessa de la localitat, Jennifer Nadal, la intenció de l’ajuntament és crear la figura d’un dinamitzador cultural, perquè s’encarregui d’explicar la història que guarda aquest enclavament. Ha estat visitat per una gran quantitat de persones al llarg dels anys, interessades tant per la seua història com en les vistes que ofereixen els Tossals d’Almatret, declarats espai d’interès natural protegit per la Generalitat.Precisament, un altre dels reclams per recórrer aquesta zona és l’albirament d’ocells, atesa la varietat d’espècies.

En aquest sentit, el dinamitzador s’haurà d’encarregar d’organitzar visites guiades, que se sumaran a les rutes de la memòria històrica. Segons l’alcaldessa, amb anterioritat s’encarregava de portar a terme aquestes visites l’empresa Terra Enllà, especialitzada en memòria històrica. “Ara volem recuperar l’activitat, ja que som conscients que tenim un gran patrimoni en un lloc on, a més, les vistes són espectaculars”, la qual cosa garanteix l’arribada d’un turisme especialitzat.