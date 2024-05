Piscines amb segell local

Les piscines de Llardecans compleixen 50 anys. Per aquesta raó, l’ajuntament ha sol·licitat als veïns fotografies antigues de les obres i de com ha anat evolucionant el recinte durant aquest mig segle per fer una exposició commemorativa durant la festa major d’agost. Van ser els mateixos habitants de la població els encarregats de construir-les en les estones lliures en les quals no estaven treballant al camp o en els seus llocs de treball, va assegurar l’alcalde, Francesc Xavier Mor. De fet, són unes de les primeres piscines municipals de la comarca.

“El fet que tots estiguessin involucrats en el projecte va fer que la construcció fos àgil ja que cada família treballava en el que estava especialitzada: maçoneria, fontaneria o fusteria. De fet, es manté la mateixa estructura de llavors, un vas gran i un altre de més petit per als nens, encara que el recinte s’ha anat condicionant i adaptant l’avanç dels temps.”Mor explica que la col·laboració veïnal va estalviar molts diners al consistori, que només va haver de gastar el que es va invertir en els materials. “Això va reduir sensiblement el pressupost.” “La gent estava molt emocionada amb el projecte. Jo en aquell temps era un nen, però recordo que molts veïns anaven a banyar-se abans que estiguessin acabades, a mig omplir i amb l’aigua verda, una cosa impensable ara, però hi havia il·lusió i va ser tot un esdeveniment”.El complex, que està totalment adaptat a les necessitats del segle XXI, fins i tot per facilitar l’accés al bany a les persones amb mobilitat reduïda, obrirà la temporada a mitjans de juny. Segons Mor, l’ajuntament ja ha licitat el servei de bar i té contractats els socorristes, va incidir el primer edil.