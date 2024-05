Les comarques de Lleida registren 2 robatoris de coure de mitjana al dia

Els Mossos d’Esquadra han comptabilitzat, des del mes de maig del 2023 fins a l’abril d’aquest any, un total de 627 incidències i 28 detencions relacionades amb la sostracció de metalls, especialment coure, a les comarques de Lleida. És a dir, gairebé dos casos al dia. Es tracta de furts, robatoris amb força, danys i actes vandàlics, dels quals només se n’han resolt un 10,5%. Per regions policials, a Ponent s’han registrat 610 casos amb un 10% de resolucions (61) mentre que a l’Alt Pirineu i Aran han estat 17 amb una resolució del 29% (5). Quant als arrestos, se n’han produït 28 davant els 40 del maig del 2022 a l’abril del 2023. A Catalunya, hi ha hagut 5.885 incidents. Aquestes dades es van donar a conèixer després de la reunió del Programa Operatiu Específic (POE) Metall de los Mossos per fer front a la sostracció demetalls en empreses, obres, infraestructures crítiques i la xarxa ferroviària. Així, han decidit elevar al nivell 2 sobre 3 el seu pla de prevenció –ja ho estava a Tarragona i l’àrea metropolitana de Barcelona– i intensificaran les mesures davant de l’augment de robatoris.

El comissari Rafel Comes va advertir que es tracta d’“un problema que ha vingut per quedar-se, és una matèria primera crítica de la qual hi ha una gran demanda i el preu s’està incrementant” fins a situar-se en un dels valors màxims registrats en els últims anys, a 9,5 euros el quilo. La policia veu clara una “relació causa-efecte entre l’elevat preu d’aquesta matèria i l’augment de robatoris”, la majoria en empreses però amb molta repercussió quan afecten infraestructures ferroviàries. Així mateix, Comes va insistir que, dels 326 gestors de residus, “la gran majoria són gent que col·labora”, si bé calculen que hi ha un 10% que té connivència amb les xarxes que roben i fins i tot han obstaculitzat investigacions al negar-se a aportar dades de qui els va vendre el metall o impedir una inspecció administrativa, una cosa que els representa una sanció de màxim 600 euros. “Aquest 10% estaran en el nostre punt de mira i aplicaré tolerància zero.” Així, augmentaran les inspeccions.

En el 17% de les revisions que han fet aquest any han detectat infraccions, la majoria per irregularitats a l’hora d’emplenar registres obligatoris i ometre les comunicacions als Mossos d’Esquadra.Quant als lladres, un 75 per cent tenen antecedents i el 30 per cent d’ells acumulen més de 10 detencions. El delicte que se’ls poden atribuir per emportar-se coure és el furt –una pena de màxim un any i mig de presó–. Formen part d’una xarxa criminal i en cada sostracció participen entre dos i quatre persones i van canviant, la qual cosa dificulta la imputació. Així, els Mossos demanaran a la Fiscalia que reclami ordres d’allunyament per als sospitosos respecte a la xarxa ferroviària.