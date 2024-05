Queixes per l'aplicació de contribucions per reurbanitzar cinc carrers

La decisió de l’ajuntament de Torres de Segre d’aplicar contribucions especials als veïns dels cinc carrers en els quals es duran a terme obres de reurbanització ha generat queixes d’alguns veïns que prefereixen que les obres es demorin i se sufraguin amb subvencions a haver de pagar quantitats que alguns no poden assumir, segons alguns afectats. Les esmentades quantitats podrien oscil·lar entre els 1.000 i els 2.000 euros per habitatge. Els cinc carrers del centre urbà en els quals s’actuarà són Templers, Pau Claris, Aurora, Ponent i Ramon Llull i les obres suposaran una inversió de més de 700.000 euros. Segons l’alcalde, Àxel Curcó, un 40 per cent s’abordarà mitjançant un préstec, l’altre 40 per cent a través d’ajuts del Pla d’Obres i Serveis de la Generalitat i un 13 per cent mitjançant contribucions. Curcó va remarcar que aquest projecte ja s’ha demorat molts anys i que cal abordar-lo de seguida per poder erradicar les canonades de fibrociment, un component contaminant, a més d’evitar fugues i rebentades que disparen la despesa a la factura de l’aigua. D’altra banda, les obres també facilitaran la instal·lació de comptadors que regulin el servei. Curcó va assenyalar que en altres municipis les contribucions per abordar aquestes actuacions són més del doble.