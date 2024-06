50 anys i 30.000 sergents

Els edificis en construcció per als quals van ocupar reclutes, molts d’ells paletes. - ANTONI URIACH VERDENY (ARXIUS DE LA FAMÍLIA URIACH) Els edificis en construcció per als quals van ocupar reclutes, molts d’ells paletes. - ANTONI URIACH VERDENY (ARXIUS DE LA FAMÍLIA URIACH) Els edificis en construcció per als quals van ocupar reclutes, molts d’ells paletes. - ANTONI URIACH VERDENY (ARXIUS DE LA FAMÍLIA URIACH) Els edificis en construcció per als quals van ocupar reclutes, molts d’ells paletes. - ANTONI URIACH VERDENY (ARXIUS DE LA FAMÍLIA URIACH) Els edificis en construcció per als quals van ocupar reclutes, molts d’ells paletes. - ANTONI URIACH VERDENY (ARXIUS DE LA FAMÍLIA URIACH) Els edificis en construcció per als quals van ocupar reclutes, molts d’ells paletes. - ANTONI URIACH VERDENY (ARXIUS DE LA FAMÍLIA URIACH) Els edificis en construcció per als quals van ocupar reclutes, molts d’ells paletes. - ANTONI URIACH VERDENY (ARXIUS DE LA FAMÍLIA URIACH) Els edificis en construcció per als quals van ocupar reclutes, molts d’ells paletes. - ANTONI URIACH VERDENY (ARXIUS DE LA FAMÍLIA URIACH) Els edificis en construcció per als quals van ocupar reclutes, molts d’ells paletes. - ANTONI URIACH VERDENY (ARXIUS DE LA FAMÍLIA URIACH) Els edificis en construcció per als quals van ocupar reclutes, molts d’ells paletes. - ANTONI URIACH VERDENY (ARXIUS DE LA FAMÍLIA URIACH) Els edificis en construcció per als quals van ocupar reclutes, molts d’ells paletes. - ANTONI URIACH VERDENY (ARXIUS DE LA FAMÍLIA URIACH)

L’acadèmia general bàsica de suboficials (AGBS) compleix aquesta setmana 50 anys des de la seua fundació a Talarn, el 31 de maig del 1974. Al llarg d’aquest mig segle, el centre ha format uns 30.000 sergents i s’ha sotmès a canvis. Ara ocupa molt menys personal civil que fa una dècada i les promocions són més petites, però conserva encara un important pes social i econòmic al Pallars Jussà.

La presència de militars a Talarn va arribar al seu punt àlgid quan convivien al municipi el campament militar i l’acadèmia de suboficials. El primer va tancar amb la fi del servei militar obligatori, mentre que la formació de sergents a l’acadèmia es va reduir dràsticament a partir del 2011. Aquell any va entrar en vigor una reforma del pla d’estudis per la qual els alumnes van passar de rebre formació durant nou mesos al Pallars Jussà a només quatre, entre setembre i desembre.El nombre de cadets també va descendir i van quedar enrere les grans promocions que van arribar a superar el miler de persones. En l’última dècada s’ha estabilitzat en al voltant de cinc-centes i ningú no espera una tornada enrere: l’abolició de la mili va donar pas a un exèrcit amb menys personal, però amb més tecnificació i necessitat de formació. Exemple d’això és el fet que les maniobres a Talarn inclouen avui dia exercicis que simulen condicions de guerra nuclear, química o bacteriològica.El declivi en l’activitat de l’acadèmia i la crisi econòmica van portar el Govern espanyol, aleshores en mans del PP, a plantejar-ne la clausura entre 2012 i 2013. Aquell últim any va ser quan el declivi del centre va tocar fons, i va passar vuit mesos sense impartir cap formació.L’amenaça de tancament va provocar la mobilització de veïns, ajuntaments i institucions de la comarca i de la província en favor de la continuïtat del centre de formació militar. No en va, s’havia consolidat com un motor econòmic del Pallars Jussà. La Cambra de Comerç de Lleida va calcular aleshores l’impacte econòmic de clausurar-la en 28 milions d’euros a l’any. A més d’ocupar civils, alumnes i docents, suposa ingressos en sectors com l’immobiliari (amb el lloguer de pisos a militars i les seues famílies) i l’hostaleria, entre d’altres.El juny de l’any 2013, el ministeri de Defensa va confirmar que Talarn quedaria fora de les retallades i l’acadèmia va prendre un nou rumb per assegurar-se activitat la major part de l’any. Des d’aleshores imparteix cursos d’idiomes i per accedir al rang de brigada i sergent major, i també és escenari de maniobres. Amb tot plegat reuneix cada any més d’un miler de militars.Tanmateix, una afluència intermitent d’alumnes en cursos intensius requereix menys personal i recursos que una població estable durant la major part de l’any. Això fa que l’impacte econòmic de l’acadèmia sigui menor que el d’antany a la comarca, començant per l’ocupació que genera.La plantilla de personal civil és cada vegada menor. Així ho afirmen fonts pròximes al centre, i el sindicat CSIF detalla xifres: només 22 persones dedicades a tasques administratives i de neteja, davant unes 150 fa poc més d’una dècada. L’organització sindical afegeix que les jubilacions no es cobreixen amb noves contractacions, i que avança l’externalització de serveis que abans es prestaven amb personal propi, com la cuina o la cafeteria. “Les empreses externes paguen salaris més baixos”, adverteix CSIF. Defensa no ha respost a preguntes sobre aquesta qüestió.Per augmentar presència estable d’alumnes a l’acadèmia (i amb això el lloguer d’habitatges i la despesa al comerç i la restauració local), l’ajuntament de Tremp reclama que Talarn aculli cursos d’especialització de llarga durada, com els que imparteixen altres centres de formació militar a la resta d’Espanya. A aquests van els cadets a l’acabar els seus quatre mesos de formació inicial al Pallars Jussà, i només tornen a la comarca per a unes maniobres finals, l’Exercici Minerva, i l’entrega de despatxos. Aquest any, la cerimònia la presidirà el rei Felip VI i serà l’acte central de la celebració del cinquantè aniversari.

El germen de l’acadèmia de Talarn va ser el campament que portaria el nom del general Martín Alonso. Es va establir el 1959 i, en els seus inicis, els reclutes van ser ocupats a construir edificis del futur complex militar. Molt aviat els veïns de la zona els van anomenar “els vikings”. “Poca higiene, barbes, cabells llargs i roba bruta ens van convertir en una agrupació difícil de determinar, i potser algun graciós ens va comparar a un exèrcit de vikings”, recorda un dels que van portar aquest malnom. Es tracta de Josep Tulón Arfelis, que va rememorar el seu pas per Talarn el 1960 al llibre Un paseo por el Servicio Militar desde y en las tierras de Lleida, editat per la subdelegació de Defensa. “Comandaments i tropa consideraven poc menys que un càstig aquesta destinació”, segons Tulón, que detalla que “potser un 25% érem paletes, però la resta, incloent algun comandament, eren els homes més conflictius de l’Exèrcit de la regió catalana, per la qual cosa la convivència no era fàcil. Si li afegim l’intens fred i calor, podríem definir el lloc (sent benèvol) de poc agradable”. L’acadèmia es va crear amb una ordre del 31 de maig del 1974 publicada al Diari Oficial de l’antic ministeri d’Exèrcit. Va ser fruit de la reforma que l’Estat va emprendre aquell any en la formació de suboficials, assimilant-la a la dels oficials i integrant-la a un únic centre. La primera jura de bandera a Talarn va arribar el 1975. Va aconseguir la primera de les dos ensenyes que va aportar Tremp, pagada amb un acapte popular i apadrinada per la princesa Sofia. La capital del Pallars Jussà els va entregar una altra bandera el 1984, aquesta ja sense l’àguila franquista. La vida al campament militar, la creació de l’acadèmia i moments claus de la seua història estan plasmats en fotografies del fotògraf del Pallars Antoni Uriach Verdeny.

Campionats de tir, judo i esgrima de l’Exèrcit de Terra s’han celebrat a Lleida i Talarn des del febrer per commemorar el 50 aniversari de l’Acadèmia de suboficials. L’acte central serà el 5 de juliol, quan se celebrarà la tradicional entrega de despatxos als nous sergents, la 49a promoció del centre de formació militar. El rei Felip VI presidirà la cerimònia i la vigília hi haurà un concert obert a civils d’una unitat de música militar.

El monarca va acudir a Talarn per última vegada l’any 2022 i membres de la família reial solen presidir la cerimònia cada dos anys. La resposta que rebrà del territori aquest any és encara una incògnita.

Això es deu al fet que el referèndum de l’1-O, amb la repressió policial el dia de la votació i l’empresonament i exili de membres del Govern de la Generalitat, va ser un punt d’inflexió en les relacions entre l’acadèmia i les institucions del seu entorn, majoritàriament governades per formacions independentistes. A partir del 2017, alcaldes sobiranistes van rebutjar assistir a actes com l’entrega de despatxos i la representació per part de la Generalitat s’ha limitat a càrrecs dels Mossos.

Més formació per dotar el centre de més activitat

L’ajuntament de Tremp ha reprès una antiga reivindicació davant de Defensa: dotar l’acadèmia de Talarn de cursos d’especialització, com els que imparteixen altres centres de formació militar a Espanya i les titulacions dels quals s’equiparen a graus de formació professional. El consistori pretén així assegurar més activitat i més estable a l’acadèmia, al considerar que beneficiaria l’economia de la comarca en sectors com el lloguer de pisos i el consum en comerços i hostaleria.Els aspirants a sergent cursen ara els primers 4 mesos de la seua formació a Talarn i després acudeixen a centres de la resta d’Espanya per especialitzar-se. L’alcaldessa de Talarn, Sílvia Romero (PSC), va recordar que anys enrere es va plantejar que el Pallars Jussà acollís una especialitat en Emergències, si bé aquest projecte no es va materialitzar. Per la seua part, l’alcalde de Talarn, Àlex Garcia, va apuntar que persones que van acudir a estudiar o treballar l’acadèmia “han acabat establint-se i formant famílies” al municipi.