Més de 140.000 € per a camins locals abans de la campanya de la fruita

L’ajuntament d’Aitona porta a terme obres de millora a la xarxa de camins utilitzant àrids reciclats en una actuació amb una inversió de 140.000 euros. Segons el regidor de Medi Rural, Climent Agustí, el municipi compta amb una circuit de camins de 254 quilòmetres i “s’han de fer actuacions periòdiques per garantir que tots els vehicles agrícoles que hi circulen ho fan de forma segura, sobretot, quan comença la campanya de la fruita”.

El material que s’utilitza procedeix de la transformació de restes de la construcció i de la demolició d’infraestructures després d’un llarg procés de neteja, repicat, garbellament i trituració. D’aquesta forma, l’ajuntament vol fomentar el reciclatge i l’avaluació de runa i terres procedents d’obres. S’està actuant als camins del Terraplè-Teixidó a Pere Pobo, Montefiu, Plans-Diego i Senan-Secà.D’altra banda, l’equip de govern està treballant en l’elaboració d’un nou reglament de camins municipals per a la seua protecció i gestió. L’objectiu és ordenar i regular els límits dels camins per evitar plantacions no autoritzades, poder sancionar per l’incompliment de límits, fer inspeccions regulars i campanyes de conscienciació als pagesos. L’alcaldessa, Rosa Pujol, va assenyalar que “cada vegada observem la plantació il·legal de més arbres i incidències amb les xarxes d’aigua que els deterioren, a banda que no es respecten els límits fixats”. Per a la seua elaboració s’estan portant a terme reunions amb els agricultors perquè el nou reglament tingui el suport de tothom i es redacti de manera conjunta.