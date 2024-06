El detonant de l'homicidi d'Alcarràs: un deute de 50 euros

Un deute de 50 euros estaria darrere de l’homicidi d’un home de 41 anys, K.S.I., que va ser trobat sense vida dijous a la tarda a Alcarràs. Això és el que han determinat els Mossos d’Esquadra que investiguen el cas i que van detenir G.N.L., de 62 anys, com a presumpta autora de la mort violenta per asfíxia amb un cable elèctric. La dona és la inquilina del pis de l’avinguda Vallmanya on va ocórrer el crim i tenia llogada una habitació a la víctima. De fet, ella mateixa va confessar ser l’autora de l’agressió a veïns i policies, com va avançar SEGRE ahir.

La presumpta autora va ingressar ahir a la tarda al Centre Penitenciari Ponent després que el jutjat d’instrucció 3 de Lleida en funcions de guàrdia decretés presó provisional comunicada i sense fiança. La magistrada li imputa un delicte d’homicidi dolós i va acordar aquesta mesura després de la petició de la Fiscalia, al considerar que hi ha suficients indicis de la seua autoria. La jutge també considera que hi ha risc de fugida. La sospitosa va reconèixer ahir que havia enrotllat el cable elèctric al coll de la víctima durant una baralla després que l’home la violés minuts abans i que li havia pegat en diverses ocasions. Va afegir que pensava que no l’havia matat perquè quan se’n va anar del pis encara respirava.

Respecte al mòbil del crim, els Mossos han determinat que l’empresonada i la víctima, si bé no eren parella, tenien una relació tempestuosa i es van discutir per un deute de 50 euros. La dona hauria agafat un cable elèctric, hauria asfixiat l’home i se’n va anar a casa d’una amiga. Va ser un altre veí que resideix a l’habitatge qui va trobar l’home mort amb el cable al coll i que va alertar els serveis d’emergència en el que inicialment es pensava que era un suïcidi, que es va descartar a mesura que els investigadors recollien informació, la principal que víctima i inquilina s’havien barallat aquella mateixa tarda.

Els Mossos també creuen que la dona era conscient que l’havia matat perquè a les 18.00 hores va acudir a casa d’un veí i li va preguntar si tenia amoníac o alguna cosa per netejar, per presumiblement netejar l’escena del crim. A més, ella mateixa va confessar a una veïna i als primers policies que van acudir al lloc que ella era l’autora encara que, posteriorment, a la comissaria es va acollir al seu dret a no declarar. L’advocat de la dona, Joan Argilés, va explicar ahir que “la meua clienta va dir que quan se’n va anar l’home respirava. S’ha de determinar de què va morir exactament”. Va afegir que “la dona té ferides a l’entrecuix, la qual cosa demostra que va ser violada”.