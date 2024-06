Troben mort un home a casa seua a Alcarràs i els Mossos detenen la seua parella

Els Mossos d’Esquadra van detenir ahir a la nit a Alcarràs una dona acusada de matar un home que pel que sembla era la seua parella, segons ha pogut saber aquest diari. L’Àrea d’Investigació Criminal (AIC) s’ha fet càrrec de la investigació del cas. La víctima és un home d’uns 30 anys. La dona va ser arrestada com a presumpta autora d’un delicte d’homicidi.

Els fets van tenir lloc cap a les 17.00 hores quan els Mossos d’Esquadra van ser alertats que un home s’hauria intentat suïcidar en un domicili del número 57 de l’avinguda Vallmanya d’aquesta localitat del Segrià. Fins al lloc van acudir sanitaris del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i patrulles dels Mossos i la Policia Local. Quan van arribar, els sanitaris li van fer sense èxit la reanimació cardiopulmonar. La policia catalana es va fer càrrec del cas per determinar les causes de la defunció. Al lloc van acudir agents d’Investigació i de la Policia Científica i, malgrat que inicialment s’especulava amb un suïcidi, van detectar signes externs de violència. A més, la dona que convivia amb l’home havia sortit al balcó cridant: “L’he matat, l’he matat”.

Davant d’aquests indicis, els agents van procedir a detenir-la com a presumpta autora d’un delicte d’homicidi. Els Mossos també van entrevistar diversos veïns, que van explicar que havien sentit una discussió prèvia. Pel que sembla, la dona, que tindria algun tipus de trastorn, havia causat diversos incidents incívics a l’edifici, com tirar escombraries des del balcó. Hores després, va acudir a l’habitatge una comitiva judicial, que va procedir passades les 23.00 hores a l’aixecament del cadàver.Els Mossos tenien previst continuar durant la matinada d’ahir les indagacions. El cos va ser traslladat a l’Institut de Medicina Legal de Lleida –a l’edifici judicial del Canyeret– per practicar-li l’autòpsia, que determinarà les causes exactes de la mort. També es preveu prendre declaració a la dona, tot i que això dependrà del seu estat.

En el supòsit que es confirmi la mort violenta, seria el segon crim que es registra aquest any a les comarques de Lleida. El primer va ser el 5 de gener a Vilanova de la Barca. Aquell dia Ramon Rossell, de 84 anys, va ser assassinat amb les seues tisores quan podava fruiters a la seua finca. També li van robar el cotxe, un Opel Astra amb el qual l’assassí va fugir a França després de passar per Andorra. A Ponts es va saltar un control quan els Mossos encara no coneixien el crim. Sospiten que l’autor del crim, que encara no ha estat detingut, podria haver matat dos agricultors més a Navarra en circumstàncies similars setmanes abans.