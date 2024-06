Presó sense fiança per a la detinguda pel crim d'Alcarràs

detail.info.publicated redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El jutjat d'instrucció número 3 de Lleida en funcions de guàrdia ha dictat a primera hora de la tarda d'aquest dissabte presó provisional comunicada i sense fiança per a la detinguda per la mort d'un home a Alcarràs dijous passat. Es tracta d'una dona de 62 que hauria matat un home de 41 anys a qui tenia llogada una habitació. Inicialment, l'arrestada va dir a la policia que l'home s'havia suïcidat.

Val a recordar que els serveis d’emergència van ser alertats a les 18.14 hores de dijous d’un possible suïcidi –presumptament un home que s’havia penjat–, per la qual cosa aquesta va ser la primera hipòtesi que van estudiar els Mossos d’Esquadra. La víctima tenia un cable o cordó al voltant del coll, per la qual cosa hauria mort per asfíxia. Tanmateix, la hipòtesi de l’autolisi va anar perdent força a mesura que passaven els minuts i els investigadors coneixien detalls del succés.

Davant les sospites i algunes evidències, els agents de la Unitat d’Investigació (UI) van derivar el cas a Divisió d’Investigació Criminal (DIC), que van determinar que no era un suïcidi sinó una mort violenta. El cadàver presentava signes de violència i tot apuntava que al domicili s’havia produït una baralla prèvia. A més, la inquilina va caure en diverses contradiccions i va confessar a un veí que havia estat ella, sortint fins i tot al balcó, des d’on va cridar: “L’he matat, l’he matat”, segons van explicar testimonis. Davant d’això, van arrestar la dona com a presumpta autora d’un delicte d’homicidi.