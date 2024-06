Lloguen dos hangars més per a empreses aeronàutiques

La Generalitat llogarà sòl per instal·lar dos nous hangars a l’aeroport d’Alguaire, a fi de facilitar que s’hi instal·lin empreses del sector aeronàutic. L’empresa pública Aeroports de Catalunya ha obert un concurs per adjudicar les parcel·les per un període d’entre deu i quinze anys. Les clàusules donen prioritat a la implantació de noves activitats empresarials, però està obert també a les firmes que ja operen al recinte aeroportuari.

Els hangars que ja té l’aeroport estan en mans del Reial Aeri Club i de tres empreses del sector aeronàutic: la firma local Aeronpark, dedicada a l’estacionament d’avions de llarga durada, l’acadèmia de pilots lituana BAA Training i la societat xinesa EHang, que prova a Alguaire un prototip de dron per al transport de viatgers. A aquests s’hauran de sumar encara dos hangars més.Un d’aquests tindrà una superfície de 625 metres quadrats i una altura màxima d’uns deu metres. El preu de sortida per poder arrendar-lo per un període de 15 anys és de 4,73 euros per metre quadrat al mes. El segon hangar tindrà unes dimensions més grans. Ocuparà una extensió de 1.200 metres quadrats i la Generalitat el llogarà per un període màxim de deu anys, a un preu de sortida de 4,12 euros per metre quadrat. En tots dos casos, l’adjudicatari haurà de construir l’hangar d’acord amb les especificacions de la Generalitat i també complir els requisits que dicti la normativa per poder desenvolupar-hi l’activitat.

El concurs dona prioritat a noves empreses, però està obert també a les que ja operen a l’aeroport

Aquest nou concurs per poder llogar sòl per a hangars s’emmarca dins de l’estratègia de la Generalitat de potenciar la formació i els usos industrials a l’aeroport d’Alguaire. De forma paral·lela, promou la construcció al recinte aeroportuari d’una residència pensada per a estudiants amb capacitat de 140 places. Formarà part del campus que comença a agafar forma a Alguaire per a la formació de pilots i mecànics d’avions. Si bé aquesta infraestructura és deficitària des de la seua posada en marxa l’any 2010, un estudi del Col·legi d’Economistes xifra el seu impacte econòmic en 37,5 milions d’euros i calcula que pot arribar als setanta-sis milions amb nous projectes en curs i l’arribada de més estudiants.