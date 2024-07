Ordeig es posa de meta guanyar presència a les zones rurals

Modernitzar el partit i guanyar més presència a les zones rurals. Aquests són els principals objectius del primer secretari del PSC a Lleida, Pirineu i Aran, Òscar Ordeig, després que dissabte passat fos reelegit al càrrec amb més del 90% dels vots. “Volem obrir el partit per fer-lo créixer i modernitzar-lo, així com tenir un equip preparat per governar allà on sigui: Diputació, consells comarcals, capitals de comarca i municipis,” va dir Ordeig ahir. D’altra banda, el mandatari socialista va recordar que “en les últimes eleccions hem obtingut molt bons resultats, però volem ser el primer partit de la província de Lleida. Ara estem governant a grans ciutats com Lleida, Balaguer, la Seu d’Urgell i Cervera, però també volem entrar a la resta de municipis de la demarcació”, va afegir. Respecte a la nova executiva que l’acompanyarà, entre els membres de la qual destaca l’alcaldessa de Balaguer, Lorena González, com a viceprimera secretària, Ordeig la va definir com a “molt diversa i una fidel representació del territori”.

Paral·lelament, va avançar que constituiran un consell participatiu del Pirineu, que tindrà autonomia pròpia i estarà liderat pels alcaldes de la Seu d’Urgell i de Tremp, Joan Barrera i Sílvia Romero, respectivament. Per una altra banda, Ordeig va detallar que el consell de càrrecs institucionals estarà presidit per l’exdelegada del Govern a Catalunya, Tere Cunillera, mentre que el consell assessor tindrà l’exalcalde de Lleida, Àngel Ros, al capdavant.