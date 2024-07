L'aeroport estrena cobertura mòbil 5G per a les empreses que acull

L’aeroport d’Alguaire ha estrenat cobertura de telefonia 5G per facilitar les comunicacions de les diferents empreses que hi treballen. La Generalitat ha instal·lat amb aquesta finalitat una antena a la torre de telecomunicacions pròxima al complex. Aquest és el primer dels nou nodes 5G que pretén desplegar el Govern en àrees considerades “estratègiques” de tot Catalunya. A les comarques de Lleida està previst instal·lar-ne un altre aquest mateix any en el centre experimental de l’IRTA a Mollerussa.

La Generalitat va indicar que la millora en la cobertura mòbil de l’aeroport podrà beneficiar també veïns d’Alguaire i usuaris de l’autovia A-14. La vicepresidenta en funcions del Govern, Laura Vilagrà, va visitar ahir el recinte aeroportuari i va destacar l’“aposta” de l’administració catalana per “reforçar la posició de Catalunya com un dels punts més importants del sector tecnològic al sud d’Europa”. Per la seua part, el president d’Aeroports de Catalunya, Daniel Albalate, va afirmar que la cobertura 5G és “imprescindible” per tal de “millorar la competitivitat de les empreses”. Alguaire acull formació de pilots i de mecànics, proves de prototips i estacionament, i desballestament d’avions, entre altres activitats.