Ajuntaments de les Garrigues organitzen un front comú per frenar Nova Tracjusa

Ajuntaments governats per ERC i Per Tu a les Garrigues preparen un front comú per provar de frenar Nova Tracjusa, i han iniciat contactes per organitzar mobilitzacions en les properes setmanes. La petició de llicència d’obres al consistori de Juneda per construir-la ha reactivat l’oposició entre alcaldes de la comarca. Això va quedar patent en el consell d’alcaldies celebrat dimecres. Durant la sessió, diversos edils es van declarar contraris al projecte que promouen més d’un centenar de ramaders locals per obtenir gas de residus i utilitzar-lo per assecar purins en l’actual planta de Tracjusa en lloc de cremar gas natural.

L’alcalde d’Arbeca, Sergi Pelegrí (ERC), va demanar al consell d’alcaldies un posicionament comú del consell sobre Nova Tracjusa. No n’hi va haver, però diversos edils van expressar el seu rebuig. Un d’ells va ser l’alcalde de les Borges Blanques, Josep Farran (BxR-Per Tu). “Vaig mostrar un rebuig convençut a aquest projecte”, va corroborar ahir. Un cop acabada la sessió, alcaldes republicans i de la formació municipalista Per Tu es van reunir i van parlar d’organitzar protestes a partir de finals d’aquest mes de juliol. Els contraris a aquest projecte s’oposen al fet que el complex rebi fins a un total 45.000 tones a l’any de residus procedents de plantes de separació com a matèria primera per obtenir gas.La sessió del consell d’alcaldes va estar precedida per una reunió dilluns passat entre edils de les Garrigues contraris al projecte de Nova Tracjusa i representants de la Generalitat per abordar aquest projecte i la seua autorització. La ponència ambiental del Govern la va atorgar el 2021, pocs dies abans que aquest organisme passés de les mans de Junts a les d’ERC. El departament d’Acció Climàtica la considera en vigor i degudament actualitzada, després d’haver incorporat les millors tècniques disponibles en matèria de tractament de residus. Així ho va manifestar en una carta enviada la setmana passada al consistori de Juneda.Per la seua part, l’associació ecologista Ipcena i la plataforma veïnal Aturem la incineradora, contrària a Nova Tracjusa, qüestionen que l’autorització ambiental de la Generalitat estigui actualment en regla, com afirma la conselleria. Els opositors a aquest projecte valoren que la revisió anticipada de l’autorització s’hauria d’haver sotmès a informació pública i apunten que no ho ha fet. Per aquesta raó, consideren que el tràmit ha incomplert la normativa i han enviat una carta al departament d’Acció Climàtica en la qual demanen que el permís quedi “en suspens fins que es regularitzin els requisits ambientals”.