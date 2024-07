Un descarrilament talla la línia de tren de Sant Vicenç a Lleida

El descarrilament d’una màquina d’operacions a la línia de Lleida a Barcelona per la costa ha obligat a interrompre ahir la circulació ferroviària entre Sant Vicenç de Calders i la capital del Segrià des de les cinc de la tarda d'ahir fins al moment. L’incident es va produir arran de la sortida d’un eix d’una màquina de via, segons l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries, Adif i aquest matí un tren taller s'hi desplaça per intentar resoldre la incidència.

L’avaria va afectar la circulació de trens entre Vilaverd i la Plana-Picamoixons i els tècnics treballaven per solucionar la incidència. El trasllat de viatgers es va fer amb autobús, la qual cosa hauria afectat almenys sis trens a Lleida, cosa que hauria obligat a transportar per carretera desenes d’usuaris.

L’incident va afectar també el transport ferroviari de mercaderies, encara que en aquest cas els trens van ser desviats per la via de Saragossa. A Lleida, els trens de l’R-13 i l’R-14, que passen per la costa, paren a les estacions de Vinaixa, la Floresta, les Borges, Juneda, Puigverd i Lleida, encara que no tots.