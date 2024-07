Àger assaja un pla de pasturatge per reduir els incendis i atreure població

El terme municipal d'Àger i la serra de Boumort seran durant els propers dos anys escenari d'un projecte pilot finançat amb fons Next Generation, en el qual participen la Generalitat i el Govern central, que té com a objectiu testar la viabilitat d'utilitzar ramats de bestiar extensiu per mantenir la muntanya i reduir el risc d'incendis.

“A ningú li interessa que el bosc es cremi”, assenyala Salva Boya, un dels tècnics que participen en el projecte Prepast, una iniciativa que està arrancant a Àger (la Noguera) i que hibrida objectius com recuperar la ramaderia extensiva i el pasturatge per mantenir la muntanya, reduir el risc d’incendis i fixar població al medi rural.

Bàsicament, el pla, exportable a la resta del Pirineu i el Prepirineu si ofereix resultats positius en els seus dos anys de desenvolupament, consisteix a utilitzar ramats per desbrossar la muntanya i per netejar el perímetre dels pobles amb l’objectiu de reduir el risc d’incendis i, alhora, fomentar la recuperació d’aquesta activitat econòmica afavorint la implantació de nous pastors i cabanyes; en principi, d’ovelles i cabres i principalment d’espècies autòctones, però sense tancar-se a la possibilitat d’incloure vedells i eugues ni descartar el desplaçament de bestiar estabulat en altres zones.

“Ja hem parlat amb alguns pastors locals i estan pasturant en alguna zona acordada per garantir la seguretat als perímetres”, explica l’alcaldessa d’Àger, Mireia Burgués.“Estem en fase de diagnòstic –anota Boya–. Volem enfocar-lo a la prevenció d’incendis, i la idea és introduir la ramaderia extensiva perquè pasturi al bosc.”En aquest sentit, el projecte contempla adequar cinc àrees de massa forestal d’una superfície mínima de vint hectàrees el posterior manteniment de les quals quedarà en mans dels ramats. Per seleccionar-les s’apliquen criteris de prevenció d’incendis, que aporta personal dels Bombers i dels Agents Rurals, i es valora també l’adequació de la vegetació per a l’alimentació del bestiar.

La fase de diagnòstic inclou catalogar les infraestructures ramaderes, tant en ús com abandonades, que puguin ser utilitzades pels pastors.El projecte, que es desenvolupa a Àger i la serra de Boumort, té un pressupost d’1,1 milions d’euros, majoritàriament procedents dels fons Next Generation, està coordinat per la Fundació Biodiversitat (dependent del ministeri de Transició Ecològica) i hi participen, a més de l’ajuntament d’Àger, que canalitza 370.000 euros, l’associació La Sabina, la Fundació Pau Costa i la Generalitat a través del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya.

“El bosc se’ns en ha anat de les mans. La muntanya està molt emboscada i resulta molt car desbrossar”, assenyala Macierol, una cosa que encareix tant les inversions de condicionament forestal com el seu manteniment. Aquí és on entren els ramats.