El nou govern municipal de Puigverd encarregarà una auditoria dels comptes

Solsona va participar ahir en el seu primer ple com a exalcalde. - PAU PASCUAL PRAT

El nou equip de govern de l’ajuntament de Puig-verd de Lleida té decidit encarregar una auditoria dels comptes municipals després d’haver detectat indicis de la possible existència de presumptes irregularitats en la gestió econòmica del consistori.

Així ho va anunciar ahir en el seu primer ple com a alcaldessa Úrsula Barrufet, que relleva Josep Solsona (ambdós de Junts) després d’una moció de censura que va tirar endavant l’1 de juliol amb el suport d’aquesta formació i de Tots Fem Puigverd i Alterniva, llistes afins a ERC i el PSC. Els edils d’aquestes dos formacions van mostrar el seu acord amb la proposta, que serà votada en un dels pròxims plens. Els primers van arribar a proposar que comprengui un període de deu anys.Fonts municipals van apuntar a la gestió de les hores extraordinàries i a les despeses de desplaçament com dos dels focus d’atenció d’aquesta revisió dels comptes.Els regidors de Puigverd van concloure formalment en el ple d’ahir la tramitació de la moció de censura amb l’aprovació de l’acta de l’anterior sessió. Així mateix, el ple, al qual van assistir una desena de persones com a públic, es va poder veure de nou pels veïns a través d’internet, una vegada recuperada la seua difusió.