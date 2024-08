Obres per a la nova seu de Fruiturisme

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest mes de juliol Aitona ha iniciat les obres de l’antiga Casa Sarroqueta, al carrer Pare Palau, per convertir-la en el Centre d’Interpretació del Fruiturisme, el turisme vinculat a la producció de fruita i amb un gran pes per a l’economia local. El projecte compta amb una subvenció de 507.000 euros procedents dels fons europeus Next Generation en matèria de turisme.

L’alcaldessa, Rosa Pujol, va apuntar que “aquest projecte representa una gran oportunitat per al municipi, per potenciar el turisme i el creixement econòmic”, va dir. La primera fase de les obres inclou la demolició de l’edifici en mal estat i la neteja de l’interior d’un segon edifici, eliminant restes i maquinària obsoleta. A més, està previst reformar la planta baixa i les tres plantes superiors de l’edifici, i es convertirà la planta sota coberta en una teulada transitable. L’empresa Demvax SL serà l’encarregada d’executar aquests treballs, amb un pressupost total de 76.290 euros.El nou espai experimental de la fruita que es construirà servirà com a epicentre del Fruiturisme a Aitona, oferint instal·lacions cobertes per a les activitats turístiques, on s’explicarà la iniciativa relacionada amb la floració dels fruiters. Encara que les obres poden ocasionar molèsties temporals, el consistori treballarà per minimitzar l’impacte. Així, les obres han d’estar llestes l’any 2026 per no perdre els ajuts de la Unió Europea. La població va tancar a finals de març una nova campanya entorn de la floració, en la qual es van superar els 25.000 visitants als camps fruiters, mentre que a començaments de juliol els turistes també van participar en la recol·lecció de fruita d’arbres que anteriorment havien apadrinat.